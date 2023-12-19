Радбез ООН перегляне заклик до припинення вогню в Газі, щоб запобігти повторному ветуванню з боку США

Про це повідомляє The Guardian.

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй відклала голосування із закликом до сталого припинення бойових дій в Газі, щоб дати більше часу дипломатам на розгляд заперечень США щодо формулювання проєкту резолюції.

Голосування в Нью-Йорку мало відбутися в понеділок. США заявили, що не можуть підтримати посилання на "припинення бойових дій", але можуть прийняти заклик до "призупинення бойових дій".

Арабські країни, які брали участь у переговорах щодо тексту, заявили, що їх надихає те, що Білий дім, очевидно, намагається знайти формулювання, які він може підтримати - на противагу простому вето на резолюції.