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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Радбез – це не студія шоу Скабєєвої. Постпред України в ООН розповів про звірства та воєнні злочини армії РФ

Радбез – це не студія шоу Скабєєвої. Постпред України в ООН розповів про звірства та воєнні злочини армії РФ

30 липня, 2022 субота
04:33
війна з Росією Кислиця

Список воєнних злочинів Росії поповнюється щогодини, зараз існує безліч доказів терористичної природи нинішнього російського режиму

Про це йдеться у заяві постійного представника в ООН Сергія Кислиці.

Він розповів про останні російські звірства, скоєні на території України, - про тортури над полоненими і вбивство їх і підрив пенітенціарної установи в окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися військовополонені.

За його словами, російські окупанти мали на меті приховати тортури і страти полонених, які вони там проводили.

Кислиця також нагадав про ракетні обстріли Одеського порту, який стався відразу після підписання зернової угоди в Стамбулі, житлового будинку і двох санаторіїв в Одеській області, п'ятиповерхівки в Часовому Яру, центру міста Вінниці, про недавні бомбардування цивільних об'єктів в Кропивницькому, в Київській і Чернігівській областях, Чернігова, про щоденні обстріли Харкова і Миколаєва.

"Обурливо, що Росія все ще намагається поширювати фальшивки замість того, щоб виконувати свої зобов'язання. Дипломатична нота, відправлена на цьому тижні і підписана російським повіреним (в РБ), повинна стати предметом розгляду медиків, а не членів Ради безпеки", - заявив він.

У ній говориться, що "російські збройні сили не завдають ударів по об'єктах цивільної інфраструктури", зазначив він.

"Серйозно! Невже російський дипломат вважає, що Рада Безпеки – це студія шоу Скабєєвої", - заявив Кислиця.

За його словами, "вбивство невинних дітей - це те, що російські вбивці називають "денацифікацією".

Інша оголошена мета-так звана "демілітаризація" - означає повне знищення українських міст. Цивільна інфраструктура-одна з головних цілей, додав він.

За даними постпреда, станом на червень в результаті російської війни було зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків, в яких проживало 3,5 млн українців. У 14 областях України зруйновано 183 релігійні об'єкти, у тому числі 173 християнських, 5 мусульманських і 5 юдейських.

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ООН
воєнні злочини Росії
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