Раді пропонують дозволити розміщувати на території музеїв заклади харчування та готелі

Про це йдеться на сайті ВР.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5808 "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для реалізації проєктів у сфері розвитку об’єктів культурного призначення та управління пам'ятками культурної спадщини в рамках державно-приватного партнерства".

Проєкт закону був запропонований парламентаріями від фракції "Слуга народу" – головою Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микитою Потураєвим та його заступницею Євгенією Кравчук.

Документом передбачається створення умов для розташування на територіях музеїв готелів та інших закладів гостинності, музейних крамниць, буфетів, кафе, інших пунктів громадського харчування, проведення мистецьких, культурно-освітніх заходів, гостьових місць для паркування автомобілів для комфортного відпочинку відвідувачів музеїв. Відкривати зазначені об’єкти матимуть приватні партнери.

Законопроєктом пропонується, що на стороні приватного партнера у договорі управління пам'яткою культурної спадщини, укладеному в межах державно-приватного партнерства, можуть виступати виключно юридичні особи, створені для здійснення державно-приватного партнерства.

"Договір, укладений у межах державно-приватного партнерства, затверджується Кабінетом Міністрів та укладається за умови погодження з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини щодо пам'яток національного значення або пам’яток культурної спадщини, розташованих на території історико-культурного заповідника державного значення, історико-культурної заповідної території; структурним підрозділом з охорони культурної спадщини органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міськими державними адміністраціями щодо пам'яток місцевого значення або пам’яток культурної спадщини, розташованих на території історико-культурного заповідника місцевого значення", – йдеться у законопроєкті.

У проєкті закону визначається, що істотними умовами договору управління пам'яткою культурної спадщини, укладеного у межах державно-приватного партнерства, зокрема, є перелік охоронних заходів щодо збереження такої пам'ятки культурної спадщини, передбачені охоронним договором; зобов’язання приватного партнера щодо щорічного фінансування таких заходів упродовж строку дії договору.

У свою чергу, договір може бути розірваний державним партнером у разі нездійснення приватним партнером упродовж року передбачених договором охоронних заходів щодо збереження пам'ятки культурної спадщини та їхнього нефінансування або у місячний термін на вимогу органу охорони культурної спадщини, який його погоджував, у випадку накладення таким органом на приватного партнера фінансових санкцій за недодержання вимог щодо захисту, збереження, утримання, використання, реставрації, реабілітації пам'яток, зокрема тих вимог, що передбачені охоронним договором.

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