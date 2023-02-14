Раді пропонують скасувати святкові 8 березня, 1 та 9 травня, а натомість запровадити День українки
Верховній Раді пропонують встановити 25 лютого Днем української жінки, натомість скасувати "червоні" дні календаря – 8 березня, 1 і 9 травня
Про це свідчить інформація на сайті Ради.
"Досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня – так званий Міжнародний жіночий день, встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок... Напротивагу вважаємо більш доцільним відзначати "День української жінки" в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки – Лесі Українки, а саме 25 лютого. Натомість у березні необхідно відзначити пам’ять Великого Кобзаря Тараса Шевченка в день його народження, 9 березня", - зазначають автори законопроєкту.
Також депутати вважають недоцільним святкування 1 травня.
"Для уникнення економічних втрат через ще один вихідний слід усунути інші комуністичні рудименти – насамперед 1 Травня (так званий День праці), який використовувався для пропаганди в Совєцькому Союзі та Третьому Рейху", - йдеться в пояснювальній записці.
Щодо 9 травня, нардепи вважають, що ніякого свята в цей день немає, натомість 8 травня в усьому світі є днем жалоби, траурним днем пам’яті десятків мільйонів загиблих.
Водночас нардепи пропонують офіційно закріпити за Днем матері другу неділю травня.
- DC Comics планує видати низку коміксів з жіночими образами на обкладинках до Міжнародного жіночого дня.
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