Про це свідчить інформація на сайті Ради.

"Досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня – так званий Міжнародний жіночий день, встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок... Напротивагу вважаємо більш доцільним відзначати "День української жінки" в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки – Лесі Українки, а саме 25 лютого. Натомість у березні необхідно відзначити пам’ять Великого Кобзаря Тараса Шевченка в день його народження, 9 березня", - зазначають автори законопроєкту.

Також депутати вважають недоцільним святкування 1 травня.

"Для уникнення економічних втрат через ще один вихідний слід усунути інші комуністичні рудименти – насамперед 1 Травня (так званий День праці), який використовувався для пропаганди в Совєцькому Союзі та Третьому Рейху", - йдеться в пояснювальній записці.

Щодо 9 травня, нардепи вважають, що ніякого свята в цей день немає, натомість 8 травня в усьому світі є днем жалоби, траурним днем пам’яті десятків мільйонів загиблих.

Водночас нардепи пропонують офіційно закріпити за Днем матері другу неділю травня.