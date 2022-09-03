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Радіаційна аварія з мінімальною шкодою для здоров'я: МОЗ оприлюднило рекомендації

3 вересня, 2022 субота
19:19
Здоров'я радіація

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило рекомендації для українців, що необхідно мати вдома для захисту від наслідків радіаційної аварії

Про це повідомило МОЗ України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, попри міжнародний нагляд за роботою ЗАЕС в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, зокрема і пов’язаних з поширенням радіації.

"Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади. Якщо у вашій місцевості трапилася радіаційна аварія, її можна перечекати в приміщенні", - пише МОЗ України.

 МОЗ рекомендує українцям заздалегідь підготувати:

  • Скотч, плівку, щільну тканину тощо: радіоактивний пил осідатиме на усіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна та двері, після цього не підходити до них.
  • Засоби гігієни (мило, шампунь): після перебування на вулиці необхідно змити з себе весь пил і бруд.
  • Пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття: після змивання з себе пилу слід переодягтися у чистий одяг, а попередній – акуратно зібрати у пластикові пакети (найкраще – герметичні) та покласти його якомога далі від людей чи домашніх тварин.
  • Їжа та вода: зберігати такі запаси у герметичних контейнерах.
  • Лікарські засоби: препарати, які можуть бути потрібні вам за станом здоров’я.
  • Засоби зв’язку: влада сповіщатиме про ситуацію та даватиме вказівки, які потрібно виконувати, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач, який може працювати від батарейок у разі аварії на електромережах.
  • Документи: вони можуть бути необхідними у разі евакуації.

Також наголошується, що йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Вживання йодид калію "для профілактики" може зашкодити здоров’ю.

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Україна
війна з Росією
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
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