Радіаційна аварія з мінімальною шкодою для здоров'я: МОЗ оприлюднило рекомендації
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило рекомендації для українців, що необхідно мати вдома для захисту від наслідків радіаційної аварії
Про це повідомило МОЗ України у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, попри міжнародний нагляд за роботою ЗАЕС в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, зокрема і пов’язаних з поширенням радіації.
"Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади. Якщо у вашій місцевості трапилася радіаційна аварія, її можна перечекати в приміщенні", - пише МОЗ України.
МОЗ рекомендує українцям заздалегідь підготувати:
- Скотч, плівку, щільну тканину тощо: радіоактивний пил осідатиме на усіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна та двері, після цього не підходити до них.
- Засоби гігієни (мило, шампунь): після перебування на вулиці необхідно змити з себе весь пил і бруд.
- Пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття: після змивання з себе пилу слід переодягтися у чистий одяг, а попередній – акуратно зібрати у пластикові пакети (найкраще – герметичні) та покласти його якомога далі від людей чи домашніх тварин.
- Їжа та вода: зберігати такі запаси у герметичних контейнерах.
- Лікарські засоби: препарати, які можуть бути потрібні вам за станом здоров’я.
- Засоби зв’язку: влада сповіщатиме про ситуацію та даватиме вказівки, які потрібно виконувати, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач, який може працювати від батарейок у разі аварії на електромережах.
- Документи: вони можуть бути необхідними у разі евакуації.
Також наголошується, що йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Вживання йодид калію "для профілактики" може зашкодити здоров’ю.
- Нагадаємо, що 11 березня російські окупанти розмістили на Запорізькій АЕС свою військову техніку.
- 31 серпня Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Запоріжжя, щоб відвідати Запорізьку АЕС.
- 1 вересня Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство залишить своїх представників на Запорізькій АЕС.
- Станом на вечір Генштаб ЗСУ повідомив, що 2 вересня окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції.
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