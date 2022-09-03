Радіаційна аварія з мінімальною шкодою для здоров'я: МОЗ оприлюднило рекомендації

Про це повідомило МОЗ України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, попри міжнародний нагляд за роботою ЗАЕС в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, зокрема і пов’язаних з поширенням радіації.

"Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади. Якщо у вашій місцевості трапилася радіаційна аварія, її можна перечекати в приміщенні", - пише МОЗ України.

МОЗ рекомендує українцям заздалегідь підготувати:

Скотч, плівку, щільну тканину тощо : радіоактивний пил осідатиме на усіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна та двері, після цього не підходити до них.

: радіоактивний пил осідатиме на усіх можливих поверхнях, тому слід ущільнити вікна та двері, після цього не підходити до них. Засоби гігієни (мило, шампунь ): після перебування на вулиці необхідно змити з себе весь пил і бруд.

): після перебування на вулиці необхідно змити з себе весь пил і бруд. Пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття : після змивання з себе пилу слід переодягтися у чистий одяг, а попередній – акуратно зібрати у пластикові пакети (найкраще – герметичні) та покласти його якомога далі від людей чи домашніх тварин.

: після змивання з себе пилу слід переодягтися у чистий одяг, а попередній – акуратно зібрати у пластикові пакети (найкраще – герметичні) та покласти його якомога далі від людей чи домашніх тварин. Їжа та вода : зберігати такі запаси у герметичних контейнерах.

: зберігати такі запаси у герметичних контейнерах. Лікарські засоби : препарати, які можуть бути потрібні вам за станом здоров’я.

: препарати, які можуть бути потрібні вам за станом здоров’я. Засоби зв’язку : влада сповіщатиме про ситуацію та даватиме вказівки, які потрібно виконувати, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач, який може працювати від батарейок у разі аварії на електромережах.

: влада сповіщатиме про ситуацію та даватиме вказівки, які потрібно виконувати, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач, який може працювати від батарейок у разі аварії на електромережах. Документи: вони можуть бути необхідними у разі евакуації.

Також наголошується, що йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Вживання йодид калію "для профілактики" може зашкодити здоров’ю.

Нагадаємо, що 11 березня російські окупанти розмістили на Запорізькій АЕС свою військову техніку.

31 серпня Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Запоріжжя, щоб відвідати Запорізьку АЕС.

1 вересня Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство залишить своїх представників на Запорізькій АЕС.

Станом на вечір Генштаб ЗСУ повідомив, що 2 вересня окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції.

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