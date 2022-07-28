Про це речник МЗС України Олег Ніколенко написав у фейсбуці.

Він зауважив, що під час матчу кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" вигукували ім'я російського президента Володимира Путіна, у той час як українці скандували "ЗСУ".

"ЗСУ перемогли Владіміра Путіна на турецькому полі з рахунком 2:1. Надавали стусанів в Туреччині, надають і в Україні. Радимо турецьким фанатам бути на стороні переможців", - наголосив дипломат.

27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческо не прийшов на пресконференцію після матчу з "Фенербахче" через вигуки турецьких фанів про Володимира Путіна під час гри.

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