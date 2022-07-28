"Радимо бути на боці переможців": МЗС України відповіло фанатам "Фенербахче", які скандували "Владімір Путін" у матчі проти "Динамо"
МЗС України порадило фанам "Фенербахче", які кричали "Владімір Путін" у матчі з "Динамо", бути на боці переможців - України
Про це речник МЗС України Олег Ніколенко написав у фейсбуці.
Він зауважив, що під час матчу кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" вигукували ім'я російського президента Володимира Путіна, у той час як українці скандували "ЗСУ".
"ЗСУ перемогли Владіміра Путіна на турецькому полі з рахунком 2:1. Надавали стусанів в Туреччині, надають і в Україні. Радимо турецьким фанатам бути на стороні переможців", - наголосив дипломат.
- 27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческо не прийшов на пресконференцію після матчу з "Фенербахче" через вигуки турецьких фанів про Володимира Путіна під час гри.
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