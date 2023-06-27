Радіо без фізичних модераторів: у Німеччині запустять радіопрограму, яка повністю створена штучним інтелектом
Радіостанція Audiotainment Südwest влітку планує запустити радіопрограму, увесь контент для якої буде створювати та підбирати штучний інтелект
Про це повідомляє L’essentiel.
У медіахолдингу розповіли, що запуск радіопрограми не спричинить скорочень співробітників. Навпаки, оскільки з етичних міркувань в ефір не може вийти нічого, що паралельно б не контролювалося людиною, з'являться нові робочі місця.
Штучний інтелект підбиратиме увесь контент, який виходитиме у радіоефір. Крім того, він буде створювати оригінальні історії, на основі дописів користувачів у соцмережах.
"Найцікавішим для нас буде те, що на додаток до звичайного радіоконтенту, такого як погода, новини та музика, основний контент буде генеруватися з місцевого контенту соціальних мереж - тобто за участю користувачів", - йдеться у пресрелізі.
Наразі назву нової програми ще не оголосили, проте, зі слів програмної директорки холдингу, радіопередача буде розрахована на аудиторію від 10 до 40 років та стане частиною сімейства брендів bigFM.
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