Про це повідомляє L’essentiel.

У медіахолдингу розповіли, що запуск радіопрограми не спричинить скорочень співробітників. Навпаки, оскільки з етичних міркувань в ефір не може вийти нічого, що паралельно б не контролювалося людиною, з'являться нові робочі місця.

Штучний інтелект підбиратиме увесь контент, який виходитиме у радіоефір. Крім того, він буде створювати оригінальні історії, на основі дописів користувачів у соцмережах.

"Найцікавішим для нас буде те, що на додаток до звичайного радіоконтенту, такого як погода, новини та музика, основний контент буде генеруватися з місцевого контенту соціальних мереж - тобто за участю користувачів", - йдеться у пресрелізі.

Наразі назву нової програми ще не оголосили, проте, зі слів програмної директорки холдингу, радіопередача буде розрахована на аудиторію від 10 до 40 років та стане частиною сімейства брендів bigFM.