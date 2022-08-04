Радянські пам'ятники в Естонії приберуть якнайшвидше, - прем'єрка Каллас

Про це пише ERR.

"Головне вирішено – радянські пам'ятники потрібно прибрати з публічного простору, і ми зробимо це якнайшвидше. Конкретний час та порядок залежать від готовності та логістичного плану місцевих органів влади, ця логістика вимагає такої ж уваги, організації та участі від приватного сектору", - сказала Каллас.

Видання повідомляє, що в Естонії налічується від 200 до 400 таких пам'яток.

Каллас зазначила, що всі, хто має такі пам'ятники на приватній території, можуть їх перемістити самостійно. За її словами, найбільше обговорень виникло через нарвський танк. Він належить місту Нарва і "зрозуміло, що Нарва сама цього не зробить, і там з'являється напруженість, та ясно, що естонська держава та уряд мають самі ухвалити рішення про переміщення цього та інших монументів".

"Танк – це знаряддя вбивства, це не меморіальний об'єкт, і з цих самих танків на вулицях України вбивають людей", – зазначила вона.

За словами прем'єр-міністра, точніший графік перенесення пам'ятників поки оприлюднити не можуть.

"Ми просуваємося в міру можливості виконання логістичних завдань. Важливо, щоб напруженість не загострювалася ні там, ні деінде. Зрозуміло, що російська агресія в Україні розкрила рани в нашому суспільстві, про які нагадують радянські пам'ятники тому їх видалення з публічного простору необхідне, щоб уникнути додаткової напруги", – сказала Каллас.

26 липня мер естонського міста Нарва Катрі Райк заявила, що міська влада не планує демонтувати радянський танк-монумент, оскільки більшість містян були б проти цього.

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