Раджу кожному російському солдату рухатись прямісінько за їхнім кораблем, або здатися в український полон, - Резніков
Також Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії.
Про це у Фейсбук повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Еспресо.TV
"Доброго вечора, ми з України. Керівництво країни на чолі з Президентом, члени уряду – всі працюють, усі на своїх місцях. Як би це не було прикро для Росії! Я наполегливо раджу кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем, або здатися в український полон, поки не пізно", - йдеться у повідомленні.
Також він озвучив своє бачення щодо пропозицій Росії про капітуляцію України:
"Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії!".
- Нагадаємо, сьогодні українські військові на Луганщині відбили атаку ворога: щонайменше 10 вбитих та двоє полонених окупантів.
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