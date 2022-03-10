Раджу кожному російському солдату рухатись прямісінько за їхнім кораблем, або здатися в український полон, - Резніков

Про це у Фейсбук повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Еспресо.TV

"Доброго вечора, ми з України. Керівництво країни на чолі з Президентом, члени уряду – всі працюють, усі на своїх місцях. Як би це не було прикро для Росії! Я наполегливо раджу кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем, або здатися в український полон, поки не пізно", - йдеться у повідомленні.

Також він озвучив своє бачення щодо пропозицій Росії про капітуляцію України:

"Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії!".

Нагадаємо, сьогодні українські військові на Луганщині відбили атаку ворога: щонайменше 10 вбитих та двоє полонених окупантів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb