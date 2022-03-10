Щонайменше 10 вбитих та двоє полонених окупантів: на Луганщині прикордонники та ЗСУ відбили атаку ворога

Про це у Фейсбук повідомляє Держприкордонслужба України, інформує Еспресо.TV

"На Луганщині зведений загін прикордонників і бійців ЗСУ стримав атаку ворога. Піхота противника отримала впевнений опір та втратила щонайменше десятьох осіб. Двоє чоловіків з ворожих рядів здалися в полон. Вони назвалися жителями тимчасово окупованої території України, яких примусово мобілізували", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники додають, що разом з іншими силами безпеки продовжують стримувати просування ворога на українську землю.

Нагадаємо, українські військові збили дві ворожі ракети на Житомирщині

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