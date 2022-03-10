Українські військові збили дві ворожі ракети на Житомирщині
Сьогодні, 10 березня, у Житомирській області українські захисники збили ворожі ракети
Про це повідомляє 115 окрема бригада територіальної оборони.
"На Житомирщині збито дві ворожі ракети", – йдеться в повідомленні.
Ракети збили сили протиповітряної оборони ЗСУ. Напередодні над містом Радомишль українські захисники збили російську крилату ракету.
- Нагадаємо. у четвер, 10 березня, російські окупанти нанесли авіаудар по території селища Селекційне в Харківському районі. Внаслідок ворожих дій загинула 73-річна жінка.
- Додамо, у Харкові й на Харківщині російські снаряди влучили в ТРЦ і житловий будинок, унаслідок чого загинули чотири людини, ще одну дівчинку ушпиталили.
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