Про деталі нового пакета повідомили в міністерстві оборони США.

"Сполучені Штати вже надали безпрецедентну допомогу Україні у сфері безпеки й продовжать працювати із союзниками й партнерами, щоб забезпечити необхідну підтримку України", - зауважили в Пентагоні.

Уточнюється, що США передадуть Україні ракети для систем HIMARS, 23 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, 500 високоточних снарядів цього ж калібру, 5 тисяч снарядів для дистанційного мінування проти броньованої техніки.

Крім того, до пакета входять 5 тисяч одиниць протитанкової зброї, протирадіолокаційні ракети HARMs, понад 200 багатоцільових броньованих авто HMMWV, стрілецька зброя та більш як 2 мільйонів набоїв, а також медичне приладдя.

У міноборони США підкреслили, що працюватимуть із союзниками й партнерами, аби задовольнити нові потреби України у протистоянні російській агресії.

Також нагадали, що з 2014 року Сполучені Штати виділили понад 20,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та приблизно 17,6 мільярда доларів від початку вторгнення Росії 24 лютого.

Відзначимо, сьогодні президент США підписав указ, який передбачає надання Україні "оборонних товарів та послуг" на суму $725 млн

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb