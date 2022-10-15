Ракети для HIMARS, снаряди для гаубиць, інші боєприпаси та броньовані авто: деталі нового пакету військової допомоги США
Новий пакет оборонної допомоги Україні включає озброєння й техніку, необхідні для посилення контрнаступальних можливостей ЗСУ
Про деталі нового пакета повідомили в міністерстві оборони США.
"Сполучені Штати вже надали безпрецедентну допомогу Україні у сфері безпеки й продовжать працювати із союзниками й партнерами, щоб забезпечити необхідну підтримку України", - зауважили в Пентагоні.
Уточнюється, що США передадуть Україні ракети для систем HIMARS, 23 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, 500 високоточних снарядів цього ж калібру, 5 тисяч снарядів для дистанційного мінування проти броньованої техніки.
Крім того, до пакета входять 5 тисяч одиниць протитанкової зброї, протирадіолокаційні ракети HARMs, понад 200 багатоцільових броньованих авто HMMWV, стрілецька зброя та більш як 2 мільйонів набоїв, а також медичне приладдя.
У міноборони США підкреслили, що працюватимуть із союзниками й партнерами, аби задовольнити нові потреби України у протистоянні російській агресії.
Також нагадали, що з 2014 року Сполучені Штати виділили понад 20,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та приблизно 17,6 мільярда доларів від початку вторгнення Росії 24 лютого.
- Відзначимо, сьогодні президент США підписав указ, який передбачає надання Україні "оборонних товарів та послуг" на суму $725 млн
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