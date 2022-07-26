Ракети Х-22 дуже важко збивати через їхню високу швидкість, - речник Командування Повітряних Сил ЗСУ

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Х-59 та Х-22 - це ракети радянського виробництва. Х-22 – одна із найбільш руйнівних ракет, які є на озброєнні РФ. Її швидкість дуже висока, понад 4000 км/год. Ворог дедалі частіше почав використовувати саме цей тип ракет. Х-22 запускаються по території України з дальнього бомбардувальника Ту-22М3. Саме такими ракетами ворог завдав удару по Одещині", - розповів Ігнат.

Речник Командування ПС ЗСУ зауважив, що ракети Х-22 дуже важко збивати українським протиповітряним силам

"Ракета Х-22 надзвичайно швидка та потужна. Її надзвичайно важко збивати нашим протиповітряним силам. Намагаємось це питання вирішити. Все військово-політичне керівництво держави працює над тим, щоб покращити ППО України", - додав він.

26 липня росіяни нанесли ракетного удару по Одеській області із літаків стратегічної авіації, внаслідок чого влучили в приватні будівлі прибережних сіл та спричинили пожежі

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