Рік тому могло здаватися, що на російське зло нема ради, багато хто у світі змирився з цим, але не українці. План, на який найбільша країна світу витратила десятиліття і сотні мільярдів доларів, зламав український гонор. Бо дядько з Полтавщини, дівчина з Галичини, юнак із Дніпра, студенти з Києва, бабуся з Одеси сказали, що так не буде. Зрештою, усе, що ми робили та говорили світові протягом цього року, – повторювали сказане нашою шляхтою ще кількасот років тому: "Ми народ такий почтивий, який жодному іншому народові не поступиться".

Зрештою, усе, що ми робили та говорили світові протягом цього року, – повторювали сказане нашою шляхтою ще кількасот років тому: "Ми народ такий почтивий, який жодному іншому народові не поступиться"

Читайте також: Культивувати не смерть, а справедливість

Ми перемагаємо ворога, бо ракети колись та й закінчуються, а гідність – ніколи. Її бояться вороги та поважають справжні друзі, яких ми пізнали в біді і яким безмірно вдячні за критично необхідну допомогу.

Рік тому ворог думав, що у 2022-му підніме з могили Радянський Союз у соті роковини його створення, натомість Україна отримала статус кандидата на вступ до Союзу Європейського. Зійшовши на цю сходинку, разом із визнанням ми отримали й велику відповідальність, яка вимагає подвоєння зусиль зі зближення з ЄС. У 2022-му очолюваний мною Комітет з питань інтеграції України до ЄС ухвалив 751 висновок про відповідність законопроєктів праву ЄС. Цього мало. Сподіваюся, наступного року наша спроможність експертизи законопроєктів збільшиться, і до фахових висновків почнуть, нарешті, прислухатися. Україна давно склала іспит з боротьби, попереду важкий іспит зі створення, будівництва і поваги до закону.

Упевнена, що, вразивши світ на полі бою, ми вразимо його своєю волею до змін і покажемо, що навіть така війна не може зупинити наше зближення і з ЄС, і з НАТО. Якщо ми будемо разом і будемо чесними самі із собою, то все вдасться

Читайте також: В України є тільки три сценарії закінчення війни

Упевнена, що, вразивши світ на полі бою, ми вразимо його своєю волею до змін і покажемо, що навіть така війна не може зупинити наше зближення і з ЄС, і з НАТО. Якщо ми будемо разом і будемо чесними самі із собою, то все вдасться. У день нашої Перемоги ні в кого не повинно бути найменшого аргументу проти сильної та демократичної України в Північноатлантичному альянсі, тому не маємо права гаяти час.

Кожна хвилина спокійного життя в тилу надто дорого оплачена на фронті. Ця думка вже 8 років тримає в тонусі, а цьогоріч і поготів. У 2022-му подала 52 законопроєкти та 245 поправок. Тішуся, що 27 разів вдалося зустрітися з виборцями.

Немає зустрічі, виступу чи міжнародної дискусії, а їх цього року було 650, де б я не говорила про війну. Намагаюсь не відмовляти медіа в інтерв’ю і коментарях, аби й наші громадяни розуміли, що робить парламент, і за кордоном не забували, що тут війна. У 2022-му телефон розривався, я говорила з журналістами пів тисячі разів, і дякую їм за їхню важливу роботу.

Цього разу нам точно під силу зробити так, аби майбутні покоління відчували гордість, бачачи цифру "2023".

Джерело

Про автора: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.