Ракети колись закінчуються, а гідність – ніколи
Вразивши світ на полі бою, ми вразимо його своєю волею до змін і покажемо, що навіть така війна не може зупинити наше зближення і з ЄС, і з НАТО
Рік тому могло здаватися, що на російське зло нема ради, багато хто у світі змирився з цим, але не українці. План, на який найбільша країна світу витратила десятиліття і сотні мільярдів доларів, зламав український гонор. Бо дядько з Полтавщини, дівчина з Галичини, юнак із Дніпра, студенти з Києва, бабуся з Одеси сказали, що так не буде. Зрештою, усе, що ми робили та говорили світові протягом цього року, – повторювали сказане нашою шляхтою ще кількасот років тому: "Ми народ такий почтивий, який жодному іншому народові не поступиться".
Зрештою, усе, що ми робили та говорили світові протягом цього року, – повторювали сказане нашою шляхтою ще кількасот років тому: "Ми народ такий почтивий, який жодному іншому народові не поступиться"
Читайте також: Культивувати не смерть, а справедливість
Ми перемагаємо ворога, бо ракети колись та й закінчуються, а гідність – ніколи. Її бояться вороги та поважають справжні друзі, яких ми пізнали в біді і яким безмірно вдячні за критично необхідну допомогу.
Рік тому ворог думав, що у 2022-му підніме з могили Радянський Союз у соті роковини його створення, натомість Україна отримала статус кандидата на вступ до Союзу Європейського. Зійшовши на цю сходинку, разом із визнанням ми отримали й велику відповідальність, яка вимагає подвоєння зусиль зі зближення з ЄС. У 2022-му очолюваний мною Комітет з питань інтеграції України до ЄС ухвалив 751 висновок про відповідність законопроєктів праву ЄС. Цього мало. Сподіваюся, наступного року наша спроможність експертизи законопроєктів збільшиться, і до фахових висновків почнуть, нарешті, прислухатися. Україна давно склала іспит з боротьби, попереду важкий іспит зі створення, будівництва і поваги до закону.
Упевнена, що, вразивши світ на полі бою, ми вразимо його своєю волею до змін і покажемо, що навіть така війна не може зупинити наше зближення і з ЄС, і з НАТО. Якщо ми будемо разом і будемо чесними самі із собою, то все вдасться
Читайте також: В України є тільки три сценарії закінчення війни
Упевнена, що, вразивши світ на полі бою, ми вразимо його своєю волею до змін і покажемо, що навіть така війна не може зупинити наше зближення і з ЄС, і з НАТО. Якщо ми будемо разом і будемо чесними самі із собою, то все вдасться. У день нашої Перемоги ні в кого не повинно бути найменшого аргументу проти сильної та демократичної України в Північноатлантичному альянсі, тому не маємо права гаяти час.
Кожна хвилина спокійного життя в тилу надто дорого оплачена на фронті. Ця думка вже 8 років тримає в тонусі, а цьогоріч і поготів. У 2022-му подала 52 законопроєкти та 245 поправок. Тішуся, що 27 разів вдалося зустрітися з виборцями.
Немає зустрічі, виступу чи міжнародної дискусії, а їх цього року було 650, де б я не говорила про війну. Намагаюсь не відмовляти медіа в інтерв’ю і коментарях, аби й наші громадяни розуміли, що робить парламент, і за кордоном не забували, що тут війна. У 2022-му телефон розривався, я говорила з журналістами пів тисячі разів, і дякую їм за їхню важливу роботу.
Цього разу нам точно під силу зробити так, аби майбутні покоління відчували гордість, бачачи цифру "2023".
Про автора: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе