Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Ракети, які сьогодні застосував ворог, не є складною ціллю для систем Patriot, - Повітряні сили ЗСУ

Ракети, які сьогодні застосував ворог, не є складною ціллю для систем Patriot, - Повітряні сили ЗСУ

28 квітня, 2023 п'ятниця
12:38
Війна з Росією ЗРК Patriot

Системи Patriot легко справляються з ракетами Х-101, Х-555, якими Росія атакувала Україну в ніч на 28 квітня. Однак подробиць роботи ППО не розголошують

Про це заявив під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Для такого комплексу, як Patriot, це нескладна ціль, крилата ракета врешті-решт збивається, Х-101, Х-555. Це ті ракети, які сьогодні застосовувалися. Вони збиваються різними типами озброєння, навіть мобільні вогневі групи відпрацьовують. Сьогодні також дві цілі знищено саме ППО Сухопутних військ", - каже Ігнат.

Спікер Повітряних сил зауважив, що в Україні окрім Patriot працюють NASAMS та IRIS-T.

Водночас військові ніколи не розголошують, яке саме озброєнням працювало на тому, чи іншому напрямку, адже це дало б російській армії можливість зробити висновки про розташування техніки ЗСУ.

  • Нагадаємо, 28 квітня в Умані Черкаської області під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинули 10 людей, 17 травмовані. У Дніпрі загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка, четверо людей постраждали.
  • Також уранці 28 квітня у місті Українка на Київщині уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку, постраждала дитина.  
  • Крім того, Ігнат розповів, що під час цієї ракетної атаки на Україну російські війська використали, зокрема, ракети наземного базування "Іскандер-К", які складно виявити і які можна запускати з незначних відстаней.

Росія
ППО
ЗСУ
ракетний удар
Читайте також:
Роман Червінський
27 квітня, 2023 четвер
Ар’єв про "справу Червінського": зрадника, який здав координати аеродрому, вже засудили на 14,5 років
27 квітня, 2023 четвер
Порошенко за кордоном знайшов ще одну велику партію техніки для ЗСУ – готують контракти
на фото: Київщина
28 квітня, 2023 п'ятниця
У повітряному просторі Києва ППО збила 11 ворожих ракет і два дрони: є постраждалі
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.02
  • EUR
    Купівля 40.87
    Продаж 41.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
28 квітня
13:14
Вісім приходів: росіяни ввечері обстріляли прикордоння Чернігівщини
13:06
Укренерго
В Укренерго запевнили, що ракетна атака росіян не завдала шкоди енергосистемі
13:06
Ексклюзив
суд
У ВРП вважають, що строки розгляду скарги проти судді Аблова спливли, він може отримати пожиттєві виплати у разі відставки, - правник Берко
13:03
Оновлено
Умань
РФ обстріляла ракетами Україну: в Умані через влучання в багатоповерхівку 14 загиблих, cеред них - двоє 10-річних дітей, а в Дніпрі загинула жінка і 2-річна дитина
12:55
Підприємця з Харківщини, який вивіз до РФ понад тисячу тонн українського зерна, затримали
12:51
Telegram
"Потребує ретельного обговорення": Ткаченко заявив про необхідність регулювання роботи Telegram
12:45
Запоріжжя
РФ 90 разів за добу обстріляла Запорізьку область: є руйнування
12:33
За матеріалами СБУ до 15 років тюрми засудили "заступницю голови адміністрації міста Торез"
За матеріалами СБУ до 15 років тюрми засудили "заступницю голови адміністрації міста Торез"
12:21
Розпочали приймати заявки на участь у конкурсні Одеського міжнародного кінофестивалю
12:20
Ексклюзив
Володимир Путін і Сі Цзіньпін
Росія намагається втягнути Китай у війну проти України, - політолог Шлінчак
12:09
Євросоюз
ЄС планує впровадити нові правила щодо авторського права для штучного інтелекту
12:01
Новини компаній
7 цікавих історій про купівлю товарів та послуг за криптовалюту
12:00
OPINION
Віктор Бобиренко
Для Байдена важливо, щоб Україна перемогла
11:49
на фото: Судан
У Судані оголосили перемир'я ще на 72 години
11:44
Ексклюзив
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
На депортацію українських дітей звернули увагу лише тоді, коли цифра вивезених сягнула 700 тисяч, - правозахисниця Денісова
11:37
"Це мій біль": співачка Даша Суворова відкриє в Ірпені мурал рідному місту Бахмуту
11:03
Оновлено
Александар Вучич
Вучич спростував інформацію про погіршення стану свого здоров'я
10:50
В Умані визначили місця відселення постраждалих унаслідок ракетного удару ворога
10:34
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Російська армія під час атаки застосовувала ракети "Іскандер-К", які складно виявити, – Ігнат
10:30
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні на 28 квітня: ціни на долар, євро, злотий
10:29
Зерно
Колаборанти на півдні перепродають зерно українських фермерів у Росію
10:25
Ексклюзив
система ППО IRIS-T
Ефективність ППО в українських тилах сягає 80% , - ексвійськовослужбовець ЗСУ Біщук
10:25
Як стати експертом, мистецтво війни і котики в інтернеті – 5 книг про шлях до майстерності
10:14
До Києва прибули президенти Чехії та Словаччини
10:06
Вчені створили біопринтер з деталей Lego, який може виростити людську шкіру
10:01
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Ракетна атака Росії: будьмо готовими
09:49
вбивство діти війна
В Україні унаслідок воєнних дій РФ кількість загиблих дітей збільшилася до 471, поранених 952
09:38
Апеляційний суд США відхилив пропозицію відновити антимонопольний позов проти Facebook
09:38
Володимир Зеленський
Зеленський про нічну ракетну атаку: кожне зло проти України наближає державу-терориста до провалу й покарання
09:33
Ексклюзив
Підготовка до пуску крилатої ракети комплексу "Іскандер"
Удар по Миколаєву був завданий з тимчасово окупованих територій комплексами "Іскандер-К", - Згурець
08:49
Ексклюзив
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Військові обʼєкти та енергетична інфраструктура України - пріорітетні цілі для РФ, - Ігнат
08:43
Прапор Литви
Литва збирається витратити понад €3,1 млрд на поповнення військових запасів
08:27
Оновлено
на фото: Київщина
У повітряному просторі Києва ППО збила 11 ворожих ракет і два дрони: є постраждалі
08:26
Ексклюзив
ЗАЕС окупанти
Окупанти перетворили ЗАЕС на військовий логістичний хаб, - в.о. голови Нікопольської райради Бичков
08:25
знищена ворожа техніка, втрати ворога
Росія за добу війни втратила 540 військових, 18 артсистем та засіб ППО
08:15
Пакистан закуповує російську нафту з неявної згоди США, - посол
08:14
За минулу добу російська армія обстріляла Херсонщину 61 раз: дві людини загинули, троє дістали поранення
08:03
OPINION
Орест Сохар
США переконали Південну Корею: вона постачатиме зброю Україні
07:14
ракета
ЗСУ знищили 21 із 23 російських крилатих ракет, які атакували Україну вночі
07:05
російські окупанти
Під Мелітополем від отруєння невідомою речовиною померли 20 окупантів, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV