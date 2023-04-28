Ракети, які сьогодні застосував ворог, не є складною ціллю для систем Patriot, - Повітряні сили ЗСУ
Системи Patriot легко справляються з ракетами Х-101, Х-555, якими Росія атакувала Україну в ніч на 28 квітня. Однак подробиць роботи ППО не розголошують
Про це заявив під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Для такого комплексу, як Patriot, це нескладна ціль, крилата ракета врешті-решт збивається, Х-101, Х-555. Це ті ракети, які сьогодні застосовувалися. Вони збиваються різними типами озброєння, навіть мобільні вогневі групи відпрацьовують. Сьогодні також дві цілі знищено саме ППО Сухопутних військ", - каже Ігнат.
Спікер Повітряних сил зауважив, що в Україні окрім Patriot працюють NASAMS та IRIS-T.
Водночас військові ніколи не розголошують, яке саме озброєнням працювало на тому, чи іншому напрямку, адже це дало б російській армії можливість зробити висновки про розташування техніки ЗСУ.
- Нагадаємо, 28 квітня в Умані Черкаської області під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинули 10 людей, 17 травмовані. У Дніпрі загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка, четверо людей постраждали.
- Також уранці 28 квітня у місті Українка на Київщині уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку, постраждала дитина.
- Крім того, Ігнат розповів, що під час цієї ракетної атаки на Україну російські війська використали, зокрема, ракети наземного базування "Іскандер-К", які складно виявити і які можна запускати з незначних відстаней.
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