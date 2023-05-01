Ракетна атака в ніч на 1 травня: в Міненерго повідомили, скільки часу потрібно для усунення пошкоджень у мережі
Унаслідок обстрілу в ніч на 1 травня пошкоджень об'єктів, що генерують електроенергію, немає, але є пошкодження розподільчих мереж. Їх усунуть протягом кількох діб
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
За даними відомства, внаслідок обстрілу є суттєві пошкодження розподільних мереж, знеструмлено частину споживачів у Дніпрі та області.
"Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині - через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7,1 тисячі - в області", - додали в пресслужбі.
Там зазначили, що енергетики намагаються повернути світло людям якомога швидше, але повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.
- У ніч на 1 травня російські окупанти масовано обстріляли Україну, ППО збила 15 із 18 ракет.
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