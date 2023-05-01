Про це повідомила пресслужба Міненерго.

За даними відомства, внаслідок обстрілу є суттєві пошкодження розподільних мереж, знеструмлено частину споживачів у Дніпрі та області.

"Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині - через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7,1 тисячі - в області", - додали в пресслужбі.

Там зазначили, що енергетики намагаються повернути світло людям якомога швидше, але повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.