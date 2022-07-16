Ракетні удари росіян утратили руйнівний ефект, - військовий експерт Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що ракетні удари російських окупантів утратили руйнівний ефект, який вони мали у попередні місяці повномасштабної війни Росії проти України
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі Росія завдає ракетних ударів для створення паніки. Адже якоюсь мірою ракетні удари росіян втратили попередній руйнівний ефект. Вночі проти 16 липня російські загарбники випустили 11 ракет, з яких частина вилетіла в бік Дніпра, частина в бік Одещини й одну збили на підльоті до Києва. З цих 11 ракет Збройні сили України збили 8", - зазначив Киричевський.
Військовий експерт додав, що раніше така кількість ракет завдала б значних руйнувань.
"У попередні місяці війни 11 ракет цілком би вистачило для значущого руйнування інфраструктури. А на сьогодні виходить, що ми досягаємо ефективності у 75% навіть без західних систем протиповітряної оборони", - зауважив Іван Киричевський.
- Ввечері 15 липня у Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів, у місті розпочалась пожежа. Внаслідок авіаудару РФ - троє людей загинуло. Пізніше стало відомо, що рашисти обстріляли Дніпро зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС із району Каспійського моря. Вартість однієї крилатої ракети складає $13 млн.
- Вночі 16 липня російські війська завдали удару по Миколаєву та Одесі.
- Внаслідок ракетного обстрілу цивільних об'єктів у Вінниці, скоєного Росією в четвер, 14 липня, загинуло щонайменше 24 людини, у тому числі троє дітей.
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