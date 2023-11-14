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Війна з Росією: хроніка
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Ракетні війська уразили 17 артзасобів та 3 системи ППО росіян, - Генштаб

14 листопада, 2023 вiвторок
19:35
Війна з Росією

Упродовж доби російські терористи вели штурмові дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському та Мар'їнському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 14 листопада.

Ситуація на фронті та обстріли території України

Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом росіяни завдали 4 ракетних та 42 авіаударів, здійснили з РСЗВ 26 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси, Сеньківка, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Веселівка, Тур’я Сумської області; Ветеринарне, Стариця, Бударки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку агресор вів штурмові дії у районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Вільшана та Чернещина Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії у районі Надії та Серебрянського лісництва Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Піщаного Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Луганської області та Ямполівка, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії поблизу  Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші захисники відбили 10 атак. Противник завдав авіаційного удару неподалік Кліщіївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії у районах Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак. Завдав авіаційних ударів біля Архангельського, Новокалинового, Ласточкиного, Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безрезультатні штурмові дії у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії у районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Роботине, Оріхів, Новоандріївка, Пятихатки, Лобкове, Плавні Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Новоберислав та Берислав Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Осокорівка, Шляхове, Берислав, Ольгівка Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - додали в Генштабі.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Протиповітряною обороною знищено 2 "шахеди" та  одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів, 3 засоби протиповітряної оборони та складу паливно-мастильних матеріалів противника.

  • 14 листопада командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни ведуть наступальні дії одночасно на декількох східних напрямках.
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