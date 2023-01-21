Німці все ще не наважилися на танки.

Борис Пісторіус, новий міністр оборони Німеччини, відкинув звинувачення, що лише Німеччина затягує рішення про передачу. Водночас він додав, що рішення ухвалять найближчим часом і воно залежатиме від канцлера Німеччини Шольца. А ще додав, що є сильні аргументи за і сильні аргументи проти.

Резюме — німці поки все ще в роздумах. Кажуть, що вірять в перемогу України й знають, що саме вона — єдиний спосіб завершити війну. Вже перейшли до постачання окремих видів озброєння. Дуже крутого озброєння. Але остаточне "Так" на танки — сказати все ще не можуть.

У німців зараз є два шляхи. Перший — розраховувати, що війна якось сама собою завершиться й можна буде потім ще торгувати з Росією та заробляти гроші. Це шлях ганьби й зневаги. Другий шлях — активно допомогти Україні перемогти та залишитися лідером європейського континенту

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У німців може бути багато причин для "ні", багато причин для "але", але рано чи пізно їм доведеться поступитися.

У німців зараз є два шляхи. Перший — розраховувати, що війна якось сама собою завершиться й можна буде потім ще торгувати з Росією та заробляти гроші. Це шлях ганьби й зневаги. Другий шлях — активно допомогти Україні перемогти та залишитися лідером європейського континенту.

Україна за будь-якого рішення німців переможе. Але з їх активною позицією буде значно легше. Я впевнений, що німці зроблять правильний вибір.

Джерело

Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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