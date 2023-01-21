Рано чи пізно німці таки дадуть танки
На кону у них — лідерство на європейському континенті
Німці все ще не наважилися на танки.
Борис Пісторіус, новий міністр оборони Німеччини, відкинув звинувачення, що лише Німеччина затягує рішення про передачу. Водночас він додав, що рішення ухвалять найближчим часом і воно залежатиме від канцлера Німеччини Шольца. А ще додав, що є сильні аргументи за і сильні аргументи проти.
Резюме — німці поки все ще в роздумах. Кажуть, що вірять в перемогу України й знають, що саме вона — єдиний спосіб завершити війну. Вже перейшли до постачання окремих видів озброєння. Дуже крутого озброєння. Але остаточне "Так" на танки — сказати все ще не можуть.
У німців зараз є два шляхи. Перший — розраховувати, що війна якось сама собою завершиться й можна буде потім ще торгувати з Росією та заробляти гроші. Це шлях ганьби й зневаги. Другий шлях — активно допомогти Україні перемогти та залишитися лідером європейського континенту
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У німців може бути багато причин для "ні", багато причин для "але", але рано чи пізно їм доведеться поступитися.
У німців зараз є два шляхи. Перший — розраховувати, що війна якось сама собою завершиться й можна буде потім ще торгувати з Росією та заробляти гроші. Це шлях ганьби й зневаги. Другий шлях — активно допомогти Україні перемогти та залишитися лідером європейського континенту.
Україна за будь-якого рішення німців переможе. Але з їх активною позицією буде значно легше. Я впевнений, що німці зроблять правильний вибір.
Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді
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