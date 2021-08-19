Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт "Рапід" - "Зоря": склад українців на матч Ліги Європи

"Рапід" - "Зоря": склад українців на матч Ліги Європи

19 серпня, 2021 четвер
20:55
Спорт Віктор Скрипник

У плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" зіграє проти віденського "Рапіду"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають "Рапід" беззаперечним фаворитом зустрічі. На перемогу австрійців коефіцієнт 1,65. Нічия оцінюється у 4,14. Перемога "Зорі" лише у 4,80.

"Зоря" свій шлях у Лізі Європи розпочинає саме з плей-офф кваліфікації. Віденський "Рапід" у третьому раунді кваліфікації пройшов кіпрський "Анартосіс" (4:2 за сумою двох матчів).

Матчі плей-офф кваліфікації відбудуться 19 і 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру.
 
Ліга Європи

Кваліфікація. Плей-офф

19 серпня

"Рапід" (Австрія) - "Зоря" (Україна)

"Зоря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью, Громов, Кабаєв, Назарина, Кочергін, Булеца, Сайядманеш.

Відень, стадіон "Альянцштадіон"

Початок о 22:00

Пряма трансляція на телеканалі Megogo


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
футбол
Ліга Європи
Зоря
склад команд
Читайте також:
Наталья Диденко
17 серпня, 2021 вiвторок
В Україні зміниться погода: очікується послаблення спеки та грозові дощі, - синоптик Наталка Діденко
газ
18 серпня, 2021 середа
Постачальники оприлюднили ціни на газ за сезонними тарифами
Віталій Кім
18 серпня, 2021 середа
Голова Миколаївської ОДА назвав війну на Донбасі "громадянською"
Київ
+22
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.81
  • EUR
    Купівля 30.99
    Продаж 31.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
19 серпня
21:00
Ексчиновнику одного з комунальних підприємств у Києві повідомили про підозру у розкраданні 33 млн грн
20:57
Роман Безус
"Гент" Безуса сенсаційно програв полякам у Лізі конференцій
20:46
У Києві викрили зловмисників, які планували доставити в Україну мільйон фальшивих доларів
У Києві викрили зловмисників, які планували доставити в Україну мільйон фальшивих доларів
20:30
Талібан
"Талібан" шукає афганців, які працювали на США, - ООН
20:18
Георгій Судаков
Тебе туди за сало взяли?, - на футболіста збірної України на Євро-2020 накинулись посеред матчу УПЛ
20:01
КМДА
В Управлінні туризму КМДА провели обшуки
20:01
У США повідомили про бомбу в машині під Капітолієм: район евакуювали
19:57
Жоржинью
УЄФА назвав претендентів на звання найкращого футболіста року
19:37
Олександр Ройтбурд
Одеська облрада не підтримала ініціативу назвати вулицю на честь художника Ройтбурда
19:27
У Кабулі протести проти "Талібану": люди несуть містом 200-метровий національний прапор
19:22
"Зоря" - "Минай"
"Рапід" - "Зоря": букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
19:13
Ексклюзив
Роман Лещенко
До 2024 року спаде ажіотаж і земля стане чимось на кшталт нового банківського депозиту, — міністр аграрної політики
19:04
Зеленський і Порошенко
Зеленського на президентських виборах підтримали б 27% українців, за Порошенка проголосували б майже 15%, - опитування "Рейтинга"
19:03
Роберт Левандовські
У "Баварії" визначились з майбутнім Левандовського
18:56
На Тернопільщині зафіксували першу смерть від штаму "Дельта"
18:50
Джо Байден
Афганістан більше не "інкубатор екстремізму", - Байден
18:35
Криголам "Джеймс Кларк Росс"
Британія передала Україні дослідницький корабель “Джеймс Кларк Росс”
18:29
Вакцинація
МОЗ радить позначати стікерами приміщення з COVID-вакцинованим персоналом
18:14
Хосеп Гвардіола
УЄФА назвав претендентів на звання найкращого тренера року
18:07
Володимир Зеленський
Зеленський "не знав" про те, що Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом в Україну
18:05
ООС
День у зоні ООС: окупанти шість разів порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий
17:50
Ніагарський водоспад
У Канаді до Дня Незалежності України підсвітять кольорами прапора Ніагарський водоспад
17:47
Наталка Діденко
В Україні пануватимуть короткочасні грозові дощі та сильний вітер, - прогноз на 20 серпня від Наталки Діденко
17:45
Мая Санду
У Молдові уряд схвалив поправки для відставки генпрокурора: той заявив, що Санду вимагала справи на експрезидентів Вороніна та Додона
17:40
Марлос
Зірковий футболіст оголосив про закінчення кар'єри в збірній України
17:40
Іван Салевич
"Ця ситуація – копія радянських часів. Так тоді пресували митців", – Іван Салевич про заборону інсталяції "Хохли"
17:37
МОЗ
МОЗ вимагає посилити протиепідемічний контроль по всій Україні
17:23
Кубок України: результати жеребкування третього раунду
17:20
В'ячеслав Чорновіл
Порошенко, Кучма та Чорновіл очолили рейтинг політиків, які найбільше зробили для зміцнення України, - опитування
16:51
метро
Київський транспорт 24 серпня подовжить роботу на 2 години
16:35
електроенергія
Підприємцям спростили приєднання до електромереж: Зеленський підписав закон
16:32
Зеленський
Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим"
16:30
У Києві презентували документальний фільм “Імені Виговського”
16:25
Deus Robots
Нова пошта тестує складських роботів Deus Robots для автоматизації сортування
16:20
суд
В Росії двох підлітків засудили за підготовку до теракту: ті не визнають вини та заявляють, що всі докази їм підкинули
16:10
COVID-19 тест
Спалах коронавірусу в дитячому таборі Одеси: кількість інфікованих зросла
16:03
КМДА не видавала дозволів на встановлення сцени на братській могилі у Маріїнському парку
16:01
Дмитро Грачов
Львівський олімпієць назвав українську мову "псячою". Екснардеп прокоментував конфлікт
15:54
НБУ
НБУ пропонує встановити вимоги до страховиків агропродукції з державною підтримкою
15:48
ліки
РНБО пропонує до 2024 року заборонити в Україні рекламу ліків
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV