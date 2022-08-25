Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Кілька приходів РСЗВ "Торнадо-С" (операційна дальність до 120 кілометрів) в Металургійному районі касетними БК. Наслідки уточнюються. Працюють всі служби. Дуже уважно дивимося під ноги – можуть бути боєприпаси, що не розірвалися. При виявленні - відразу дзвонимо 101 і 102", – написав Вілкул.

Про вибухи на Київщині вночі, 25 серпня, повідомив також голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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