Про це інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.

"Впродовж минулої доби, до органів поліції надійшло 19 повідомлень про факти зруйнованої цивільної інфраструктури у населених пунктах на василівському, пологівському, гуляйпільському та оріхівському напрямках, а також у передмісті Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Зокрема жителі села Таврійського та смт Балабине Запорізького району повідомили про зруйновані будинки внаслідок обстрілу рашистів. Від розриву ракет їх домівки залишилися без даху, з вибитими вікнами та посіченими стінами.

Минулої ночі у Василівському районі окупанти поцілили по багатоповерхівці у Степногірську: "Влучили снарядом в один із поверхів, внаслідок чого значних ушкоджень зазнали чотири квартири. В них вибиті вікна, зруйновані балкони та усе майно всередині".

У селищі Приморському рашисти влучили у два будинки. Пошкоджені шифер, вікна, стіни та прилеглу до будинків територію.

Окрім цього, на пологівському та гуляйпільському напрямках армія РФ обстріляла домівки місцевих та ферму. Зайнялися одразу декілька будинків, вогонь розповсюдився на всю вулицю.

"Територія Оріхівського району вкотре опинилася під ворожим вогнем. Збройні злочинці обстріляли три села в районі та саме місто Оріхів. Поліцейські зафіксували тут п’ять зруйнованих приватних будинків. Також значних ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура сіл Мала Токмачка, Одарівка та Новоандріївка. В них рашисти пошкодили домівки селян, будинок культури та, вкотре, місцеву виправну колонію", - додали в ЗОВА.

Також до поліції надійшло повідомлення про поранених жителів Оріхівщини, яких після артобстрілу доставлено до лікарні.

За минулу добу рашисти 43 рази обстріляли Запорізьку область. Зокрема Приморське, Оріхів та Гуляйполе.

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