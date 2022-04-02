Рашисти з одного боку виводять свою техніку в Росію, з іншого заводять нові сили на територію Сумської області,- Живицький

Про це він розповів в етері Espreso.TV

“Ми прикордонна область, вони себе вільно почувають, контролюють і кордон і багато прикордонних територій, проїзди. Від Буринської громади до Конотопу дороги зайняті їхньою технікою. В населених пунктах Конотопського району, якщо дивитися нижче по мапі в бік Сум, знаходяться російські війська. Десь близько тисячі одиниць бронетехніки, великі кунги, автозаправники, системи залпового вогню, багато артилерії. Вони, з одного боку виводять підбиту техніку і виходять на ротацію в Росію, бо з Київської і Чернігівської області вони пробили коридори і тягнуть на сцепках техніку, прикриваючись своїми колонами які заходять з Росії”, пояснив Живицький

Голова Сумської ОВА додав,що противник заводить нові сили на територію Сумської області і в багатьох громадах вже почали окопуватись

“Одне іншому не протирічить.Вони їздять,переміщуючись, боячись місцевих мешканців, боячись тероборони, стріляють хаотично навколо, стріляють зі стрілецької зброї, сидять на броні. Їхні військові стріляють з танків, кулеметів по будинках, по вікнах, по людях навколо. Є багато поранених. Почали шукати місцеву владу, вчора викрали заступника голови Новослобідської громади та шукають контактів з місцевою владою в громадах”, наголосив Живицький

Нагадаємо: у Сумській області російські окупанти обстрілюють будинки та автівки мирних жителів. Один чоловік помер від отриманих поранень, ще троє людей постраждали

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb