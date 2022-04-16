Рашисти завдали ракетного удару по аеропорту Олександрії, – мер
15 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по аеропорту міста Олександрія, що на Кіровоградщині
Про це повідомив мер міста Сергій Кузьменко.
"Місто Олександрія, 22:26 15 квітня – рекетний удар по інфраструктурі аеродрому. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - написав міський голова.
- Відзначимо, у п'ятницю 15 квітня українські захисники продовжили нищити повітряні цілі ворога, зокрема, знешкодивши один літак і один вертоліт росіян
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