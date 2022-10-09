У звільненому від російських окупантів Лимані знайдене поховання з тілами понад півсотні мирних жителів. Поки пишеться цей текст і поки ви його читаєте, схожі страшні знахідки знаходять в інших деокупованих населених пунктах України. Після звільнення Ізюму стрічки новин зарясніли кадрами не лише стихійних цвинтарів та братських могил, але й катівень, облаштованих окупантами.

Коли на початку квітня українцям, а потім – світові відкрилися факти подібних злочинів у Бучі, Ірпені та інших міст і сіл звільнених Київщини, Чернігівщини, Сумщини, прогнозувалося: це лише початок великого кошмару. Що довше лишаються під окупацією українські території, то довше триватимуть звірства росіян та їхні знущання з чоловіків, жінок, дітей. На жаль, прогноз виявився реальним, а дійсність – навіть гіршою, ніж та, до якої українців готували.

Проте в оцінці російських воєнних злочинів українці припускаються суттєвої помилки. Найкраще ілюструє помилку інформація про виявлену правоохоронцями катівню в селі Піски-Радьківські на Харківщині. Серед інших слідів злочину – повна коробка з вирваними зубними протезами. Її фото облетіло соцмережі, і коментатори були одностайні: це звичайний фашизм. Ось коментар народної депутатки Ірини Геращенко: "Подібне я бачила в Освенцимі. Там за склом гори золотих коронок і прикрас в’язнів Аушвіца, спалених в крематорії. Але перед смертю в них забирали все, все мало йти на потреби Рейху. Путін — це Гітлер, Росія — нацистська людиноненависницька країна". І хоча щодо походження цієї знахідки вже існують різні версії, мені значно більше хочеться прояснити хибність порівнянь Росії з Третім Рейхом, а Путіна – з Гітлером.

Якщо хтось не має часу вивчати питання ґрунтовніше, вистачить і пів години, аби дізнатися: 5 вересня 1918 року, тобто – 104 роки тому Рада Народних Комісарів більшовицької Росії (РРФСР) прийняла декрет "Про червоний терор". Ним, зокрема, вимагалося "забезпечення тилу шляхом терору є прямою необхідністю; що необхідно убезпечити Радянську Республіку від класових ворогів шляхом ізоляції їх в концентраційних таборах; що підлягають розстрілу всі особи, приналежні до білогвардійських організацій, заколотів і заворушень". Підписав декрет про масові катування та вбивства тогочасний нарком внутрішніх справ російської Григорій Петровський. Окремим наказом дозволялося й навіть вимагалося брати в заручників та масово розстрілювати їх. А за пів року, у квітні 1919-того, з ініціативи лідера більшовиків та очільника терористичної держави Володимира Леніна створюють перші концентраційні табори. І у захопленому в той час росіянами Києві створено перший концтабір.

Концтабір у польському Освенцимі виник 1940-го року – через 21 рік після першого концтабору в Києві, який благословив Ленін

У той самий час єфрейтор Адольф Шикльгрубер, котрий ще не взяв собі псевдонім Гітлер, як учасник Першої світової війни воював у Франції, отримав кілька нагород, був отруєний газом і потрапив до госпіталю. У жодному разі не героїзую майбутнього лідера німецьких нацистів, особисто відповідального за насильство і терор у своїх країні та окупованих ним країнах Європи, включно з територією України. Просто звертаю увагу: концтабір у польському Освенцимі, який згадує пані Геращенко, виник 1940-го року – через 21 рік після першого концтабору в Києві, який благословив Ленін. А терор у нацистській Німеччині – один в один повторення практик червоного терору, узаконеного владою робітників та селян 1918-того. Принагідно додам: гітлерівська таємна державна політична поліція гестапо є молодшою сестрою російської ВЧК-НКВС. Є історичні свідчення тому, що німецькі нацисти вчилися в російських комуністів.

Тож росіяни, або рашисти, як радять їх називати і як визначають їхню ідеологію в Україні, апріорі не можуть копіювати гітлерівські практики. Бо історія невблаганно свідчить: масовий терор, насильство, розстріли й концтабори – породження саме русского мира. Гітлера варто порівнювати з Леніним чи Сталіним або відразу з обома. Путіна – так само. Бо Путін – не породження Гітлера. Він прямий нащадок російських правителів, котрі культивували масовий терор: Івана Грозного, Петра Першого, Миколи Першого, Володимира Леніна, Йосипа Сталіна.

Саме тому німецький нацизм та гітлерівський Рейх протрималися дванадцять – а російський рейх живе й реінкарнується більше сотні років. Гітлер був для Німеччини, та й загалом для європейської цивілізації аномалією. Натомість насильство, терор, катівні й концтабори є для Росії багатовіковою нормою. Ще 1815 року на конгресі у Відні тогочасну Росію, якою правив згаданий вище цар Микола Перший, визначили жандармом Європи. А 1914 року Росію назвали ще й тюрмою народів. Це визначення закріпилося і за СРСР, і за нинішньою Російською Федерацією. Тому всі режими, де узаконене насильство, похідні від російського. І ніколи не навпаки.

Спеціально для Еспресо

Про автора: Андрій Кокотюха, письменник, сценарист.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.