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Рататуй. Рецепт приготування

12 січня, 2023 четвер
17:37
Культура рецепт страви «Рататуй»

Існують два варіанти приготувати страви "Рататуй" на плиті. Перший - можна тушкувати одразу всі овочі. Другий - можна спершу ретельно обсмажити кожен інгредієнт

І вже тільки після цього тушкувати усе разом. Другий варіант – для естетів, адже при ньому овочі ідеально зберігають свою форму. На ньому й зупинимось. Якщо є охота, то до смаку у страву можна додати прованські трави.

Інгредієнти:

  • Червоні болгарські перці – дві штуки
  • Кабачки – дві штуки
  • Баклажан - один
  • Цибулини – дві штуки
  • Помідори – чотири штуки
  • Зубчики часнику – чотири штуки
  • Оливкова олія
  • Гілочки свіжого чебрецю – чотири штуки
  • Сіль/перець – за смаком
  • Дві столові ложки томатної пасти – за бажанням
  • Прованські трави – за бажанням

Спосіб приготування страви "Рататуй":

  • Нарізаємо цибулю
  • Очищаємо від насіння перець, нарізаємо його великими шматками
  • Очищаємо від насіння кабачки (якщо шкірка тверда – очищаємо і її), нарізаємо великими шматками
  • Очищаємо від насіння баклажан, нарізаємо великими шматками
  • Помідори нарізаємо великими шматками теж (якщо шкірка тверда – очищаємо від неї помідори)
  • Подрібнюємо часник
  • Окремо обсмажуємо цибулю до золотистого кольору разом із чебрецем, не перестаючи помішувати
  • Обсмажуємо перець
  • Обсмажуємо кабачки
  • Обсмажуємо баклажани
  • Обсмажуємо помідори
  • Викладаємо усі овочі в один сотейник
  • Вливаємо у сотейник 150 мл води
  • Додаємо подрібнений часник
  • Додаємо сіль та прованські трави
  • Тушкуємо під кришкою до двадцяти хвилин

І на додаток: якщо раптом наш рататуй видасться занадто рідким, тоді протушкуйте його вже без кришки ще до п’ятнадцяти хвилин.
 

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