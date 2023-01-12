Рататуй. Рецепт приготування
Існують два варіанти приготувати страви "Рататуй" на плиті. Перший - можна тушкувати одразу всі овочі. Другий - можна спершу ретельно обсмажити кожен інгредієнт
І вже тільки після цього тушкувати усе разом. Другий варіант – для естетів, адже при ньому овочі ідеально зберігають свою форму. На ньому й зупинимось. Якщо є охота, то до смаку у страву можна додати прованські трави.
Інгредієнти:
- Червоні болгарські перці – дві штуки
- Кабачки – дві штуки
- Баклажан - один
- Цибулини – дві штуки
- Помідори – чотири штуки
- Зубчики часнику – чотири штуки
- Оливкова олія
- Гілочки свіжого чебрецю – чотири штуки
- Сіль/перець – за смаком
- Дві столові ложки томатної пасти – за бажанням
- Прованські трави – за бажанням
Спосіб приготування страви "Рататуй":
- Нарізаємо цибулю
- Очищаємо від насіння перець, нарізаємо його великими шматками
- Очищаємо від насіння кабачки (якщо шкірка тверда – очищаємо і її), нарізаємо великими шматками
- Очищаємо від насіння баклажан, нарізаємо великими шматками
- Помідори нарізаємо великими шматками теж (якщо шкірка тверда – очищаємо від неї помідори)
- Подрібнюємо часник
- Окремо обсмажуємо цибулю до золотистого кольору разом із чебрецем, не перестаючи помішувати
- Обсмажуємо перець
- Обсмажуємо кабачки
- Обсмажуємо баклажани
- Обсмажуємо помідори
- Викладаємо усі овочі в один сотейник
- Вливаємо у сотейник 150 мл води
- Додаємо подрібнений часник
- Додаємо сіль та прованські трави
- Тушкуємо під кришкою до двадцяти хвилин
І на додаток: якщо раптом наш рататуй видасться занадто рідким, тоді протушкуйте його вже без кришки ще до п’ятнадцяти хвилин.
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