Рататуй. Рецепт приготування

І вже тільки після цього тушкувати усе разом. Другий варіант – для естетів, адже при ньому овочі ідеально зберігають свою форму. На ньому й зупинимось. Якщо є охота, то до смаку у страву можна додати прованські трави.

Інгредієнти:

Червоні болгарські перці – дві штуки

Кабачки – дві штуки

Баклажан - один

Цибулини – дві штуки

Помідори – чотири штуки

Зубчики часнику – чотири штуки

Оливкова олія

Гілочки свіжого чебрецю – чотири штуки

Сіль/перець – за смаком

Дві столові ложки томатної пасти – за бажанням

Прованські трави – за бажанням

Спосіб приготування страви "Рататуй":

Нарізаємо цибулю

Очищаємо від насіння перець, нарізаємо його великими шматками

Очищаємо від насіння кабачки (якщо шкірка тверда – очищаємо і її), нарізаємо великими шматками

Очищаємо від насіння баклажан, нарізаємо великими шматками

Помідори нарізаємо великими шматками теж (якщо шкірка тверда – очищаємо від неї помідори)

Подрібнюємо часник

Окремо обсмажуємо цибулю до золотистого кольору разом із чебрецем, не перестаючи помішувати

Обсмажуємо перець

Обсмажуємо кабачки

Обсмажуємо баклажани

Обсмажуємо помідори

Викладаємо усі овочі в один сотейник

Вливаємо у сотейник 150 мл води

Додаємо подрібнений часник

Додаємо сіль та прованські трави

Тушкуємо під кришкою до двадцяти хвилин

І на додаток: якщо раптом наш рататуй видасться занадто рідким, тоді протушкуйте його вже без кришки ще до п’ятнадцяти хвилин.

