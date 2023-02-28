Для мене основне у скандалі з 5 каналом є те, що він вже рік, як незаконно викинутий з ефіру.

Можна по різному ставитися до опозиційних ЗМІ. Але ні в кого немає навіть найменших сумнівів, що 5 канал, espreso.tv, Телеканал "Прямий" - патріотичні канали з яскраво вираженою проукраїнською позицією. Їхнє мовлення ніяким чином не можна було назвати проросійським.

Коли Зеленський відповідав, що радий, коли 5 канал показують по телевізору, він не був чесний. Бо по телевізору 5 канал не показують

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Коли Зеленський відповідав, що радий, коли 5 канал показують по телевізору, він не був чесний. Бо по телевізору 5 канал не показують. Вірніше, показали. Один раз за рік. Коли журналісти 5-го поставили питання, на які він не знайшов відповідей.

Свобода слова — основа демократичного суспільства. Без свободи слова нам не світить ні ЄС, ні НАТО, ні післявоєнна відбудова коштом західних донорів.

І тут великі питання до президента України. Бо, схоже, разом з "олігархами", президент переміг і свободу слова.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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