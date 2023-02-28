Разом з "олігархами" Зеленський переміг і свободу слова
Без свободи слова нам не світить ні ЄС, ні НАТО, ні післявоєнна відбудова коштом західних донорів
Для мене основне у скандалі з 5 каналом є те, що він вже рік, як незаконно викинутий з ефіру.
Можна по різному ставитися до опозиційних ЗМІ. Але ні в кого немає навіть найменших сумнівів, що 5 канал, espreso.tv, Телеканал "Прямий" - патріотичні канали з яскраво вираженою проукраїнською позицією. Їхнє мовлення ніяким чином не можна було назвати проросійським.
Коли Зеленський відповідав, що радий, коли 5 канал показують по телевізору, він не був чесний. Бо по телевізору 5 канал не показують
Читайте також: Чому Зеленський ховає Татарова від Байдена
Коли Зеленський відповідав, що радий, коли 5 канал показують по телевізору, він не був чесний. Бо по телевізору 5 канал не показують. Вірніше, показали. Один раз за рік. Коли журналісти 5-го поставили питання, на які він не знайшов відповідей.
Свобода слова — основа демократичного суспільства. Без свободи слова нам не світить ні ЄС, ні НАТО, ні післявоєнна відбудова коштом західних донорів.
І тут великі питання до президента України. Бо, схоже, разом з "олігархами", президент переміг і свободу слова.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.59
Купівля 38.59Продаж 39.44
-
EUR
Купівля 40.35Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе