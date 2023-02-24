Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Чому Зеленський ховає Татарова від Байдена
OPINION

Чому Зеленський ховає Татарова від Байдена

Юрій Бутусов
24 лютого, 2023 п'ятниця
10:03
Погляд Юрій Бутусов

Зеленський заховав від Байдена другу за впливом людину у владі — противника стосунків з США, російського агента, хабарника та антимайданівця Олега Татарова

На зустрічі з президентом США Дж.Байденом 20 лютого на Банковій президент В. Зеленський вишукував найвпливовіших керівників своєї влади, яким він найбільше довіряє. Крім одного.

Першим, звичайно, стоїть у шерензі фактичний керівник української влади голова Офісу президента Андрій Єрмак. А вже після Єрмака голова парламенту та голова уряду.

Але чому відсутній другий після Єрмака за впливом керівник команди Зеленського — заступник голови Офісу президента, керівник правоохоронної та судової влади Олег Татаров?

Саме Олег Татаров є найбільшою після Єрмака за впливом особою у владі, саме за його пропозиціями призначена найбільшу кількість силовиків, що дозволяє йому контролювати: Національну поліцію, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, слідче управління СБУ. Саме Татаров "дахує" правоохоронну мафію, яка в широких масштабах "віджимає" бізнес у країні, виконує брудні завдання та замовлення по обшуках та справах, які видають Зеленський та Єрмак, та вирішує свої особисті корупційні питання в особливо великих розмірах.

Татаров був офіційним спікером та правою рукою міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Саме Захарченко надав наказ розстрілювати майданівців, а Татаров відповідав за юридичне та інформаційне забезпечення боротьби з Майданом, виправдовував вбивства та побиття майданівців

Для Олега Татарова 20 лютого був важким днем. Татаров був офіційним спікером та правою рукою міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Саме Захарченко надав наказ розстрілювати майданівців, а Татаров відповідав за юридичне та інформаційне забезпечення боротьби з Майданом, виправдовував вбивства та побиття майданівців. Після вбивства 28 майданівців внаслідок штурму 18 лютого 2014-го, Татаров виступив на пресконференції та заявив, що "міліція зброю не застосовувала... у деяких загиблих були поранення в потилицю, стріляли зі сторони мітингувальників".

Читайте також: У Зеленського в крові гаманець та язик. Він брехун

Тому 20 лютого Татаров Зеленського не супроводжував на заходах пам'яті Небесної сотні — адже саме Татаров фактично брав участь у цих вбивствах, та діяв спільно з вбивцями з "Беркуту". 22 січня 2014-го року за придушування протестів на Майдані президент В. Янукович своїм указом надав Татарову звання "Заслужений юрист". 20 лютого Татаров втратив владу.

20 лютого Татаров Зеленського не супроводжував на заходах пам'яті Небесної сотні — адже саме Татаров фактично брав участь у цих вбивствах, та діяв спільно з вбивцями з "Беркуту"

Після відсторонення від влади та люстрації Татаров став адвокатом та захищав у суді російську агентуру — учасників провокацій в Одесі 2 травня 2014-го, затриманого у Києві за держзраду кримського судді Чорнобука, а також ексзаступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. Татаров разом з Портновим відкрито погрожували прокурору Олександру Божку, який заявив про цей незаконний тиск, але розслідування цієї справи було заблоковано.

Варто зазначити, що Зеленський призначив Татарова на посаду заступника голови Офісу президента, порушивши закон України про люстрацію. Татаров повернувся на набагато вищу посаду, ніж мав при Януковичі, завдяки Зеленському. Хто пролобіював це призначення?

Читайте також: Зеленського жахають спільні з Єрмаком спогади про Оман

Два колишніх адвокати Портнова були призначені заступниками голови Офісу президента Зеленського. Зеленський захищає Татарова і від антикорупційного розслідування.

Зеленський розуміє, що він вчинив злочин, правовий та моральний, тримаючи Татарова на посаді, і саме 20 лютого посоромився, приховав Татарова на зустріч з Байденом, приховав того, хто насправді є обличчям Зеленського у правоохоронній системі та в судах, того, хто маніпулює правосуддям в Україні "іменем президента"

18 грудня САП оголосила підозру Татарову за хабарництво у справі крадіжки квартир для Нацгвардії. Татаров заявив, що буде боротись проти антикорупційних структур, які запроваджують "зовнішнє управління "Україною". Виник скандал, оскільки Татаров заявив те саме, що каже пропаганда Росії — що антикорупційні органи в Україні — це зовнішнє управління США. Директор НАБУ А. Ситник заявив, що Татаров буде заарештований за згоди Генпрокурора. Але генеральний прокурор Ірина Венедиктова врятувала Татарова і забрала справу у НАБУ та САП до СБУ. Очевидно, це був наказ з Банкової, а не її самостійне рішення.

Зеленський розуміє, що він вчинив злочин, правовий та моральний, тримаючи Татарова на посаді, і саме 20 лютого посоромився, приховав Татарова на зустріч з Байденом, приховав того, хто насправді є обличчям Зеленського у правоохоронній системі та в судах, того, хто маніпулює правосуддям в Україні "іменем президента".

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
політика
Володимир Зеленський
люстрація
Джо Байден
Андрій Єрмак
Читайте також:
окупанти
23 лютого, 2023 четвер
Розвідка зафіксувала рух колон військової техніки без знаків розпізнавання в районі кордону Чернігівщини, росіяни готують можливі провокації, - ОК "Північ"
Китай
23 лютого, 2023 четвер
Китай заявив, що надана США Україні зброя контрабандою потрапляє до Європи, українське МЗС відреагувало
путін
23 лютого, 2023 четвер
У ISW відповіли, для чого Путін може використати наратив про "історичні кордони"
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.23
    Купівля 39.23
    Продаж 39.89
  • EUR
    Купівля 41.1
    Продаж 42.01
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 лютого
09:59
Унаслідок масованого обстрілу РФ прикордоння Харківщини минулої доби постраждали щонайменше 8 людей
09:57
Санкції
Велика Британія оприлюднила новий пакет санкцій проти РФ: у списку керівники Газпрому й Аерофлоту та громадяни, пов'язані з Росатомом
09:54
Ексклюзив
ЗСУ
Звільнення всіх територій України не гарантує закінчення війни з РФ, - Згурець
09:38
Джейк Салліван
У Байдена відреагували на "мирний план" Китаю щодо війни Росії в Україні: можуть зупинитися на першому пункті
09:37
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах попередили, що 24 лютого можуть бути "сюрпризи" від РФ
09:33
На Донеччині за добу росіяни убили двох мирних жителів, сімох поранили
09:22
окупанти Мелітополь
Британська розвідка: Росія знову змінила підхід у війні з Україною
09:08
Нова Зеландія
Нова Зеландія ввела санкції проти 87 російських політиків і військових
08:44
21.20.2023
За добу росіяни 73 рази атакували Херсонщину: є загиблий, пошкоджено критичну інфраструктуру та будинки
08:42
втрати РФ
За рік війни Росія втратила в Україні понад 146 тис. солдатів, 3363 танки й 474 РСЗВ
08:31
генерал Залужний
Залужний: Основа нашої стійкості - люди. За 9 років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь
08:15
Володимир Зеленський
"Ми стоїмо рівно один рік і досі знаємо: за кожне завтра треба битись": Зеленський звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення Росії
08:09
Жозеп Боррель
Ми повинні дотримуватися балансу, поки що відправимо танки, - Боррель про винищувачі для України
08:02
OPINION
Юрій Богданов
Що придумав Путін на річницю війни?
07:54
Львів після обстрілів, без світла
ООН: лише 12% українських біженців чи внутрішньо переміщених осіб планують повернутися додому упродовж наступних 3 місяців
07:51
Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину: пошкоджені будинки, магазини й кафе
07:21
війна з Росією Ірпінь
Це був рік болю, жалю, віри та єдності. Це рік нашої незламності, - Зеленський про річницю повномасштабного вторгнення РФ
07:03
ЗСУ
ЗСУ відбили 100 атак росіян на 5 напрямках, а ворог приховано мобілізує чоловіків з Кавказу, - Генштаб
06:59
Патріарх Кирило
Австралія надасть Україні безпілотники та вводить санкції проти росіян, організацій РФ і патріарха Кирила
06:33
TikTok
Вищі органи ЄС заборонили посадовцям користуватися TikTok з міркувань безпеки
06:19
російська армія, мобілізація
ISW пояснив, для чого Кремль створює умови для провокацій на кордоні Чернігівщини та в Молдові
05:55
Анатолій Трубін, "Шахтар", Ліга Європи
Ліга Європи: результати усіх матчів 1/16 фіналу
05:46
Ріші Сунак
Сунак планує закликати G7 поставити Україні зброю великої дальності
05:26
Дмитро Кулеба
Країни затвердила чіткі пункти формули миру Зеленського, а також зруйнувала декілька міфів, - Кулеба про важливість документа
04:45
Дніпро-1, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати усіх матчів 1/16 фіналу
04:32
ЗСУ
ЗСУ ліквідували ще двох російських капітанів, - офіцер Штефан
04:02
Запорізька АЕС
Росія не може вигнати працівників ЗАЕС, які відмовляються від контракту з Росатомом, - Центр нацспротиву
03:43
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Китай оприлюднив позицію стосовно війни в Україні
02:59
Шахтар, Ліга Європи, Артем Бондаренко
Ліга Європи: з ким "Шахтар" може зіграти в 1/8 фіналу
02:23
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
За день морські піхотинці знищили 19 росіян і БМП
01:59
Інфографіка
Шахтар, Ліга Європи
Україна піднялась на 2 позиції у рейтингу УЄФА і зберегла дві команди у Лізі чемпіонів
01:47
Україна ЄС прапор
Україна є частиною європейської родини, підтримуватимемо її до перемоги, – заява Ради ЄC
01:19
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 лютого
01:01
До України прийде ще 4 HIMARS
Новий пакет допомоги Україні від США буде на суму $2 млрд, – ЗМІ
00:53
Оновлено
Кевін Келсі, "Шахтар", Ліга Європи
"Шахтар" в серії пенальті переміг "Ренн" і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи
00:35
Олаф Шольц
Час перемовин про припинення війни між Росією та Україною ще не настав, – Шольц
00:19
Херсон
У Херсоні 600 будинків залишилося без опалення внаслідок російського удару, - Зеленський
00:16
Вікторія Нуланд
США готові до переговорів з РФ лише на базі української "формули миру", - Нуланд
00:10
"Манчестер Юнайтед", Ліга Європи
"Ман Юнайтед" вибив "Барселону" з Ліги Європи
2023, четвер
23 лютого
23:55
Елтон Джон
Фонд Елтона Джона виділяє Україні $125 тис. на медичне обладнання
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV