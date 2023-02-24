На зустрічі з президентом США Дж.Байденом 20 лютого на Банковій президент В. Зеленський вишукував найвпливовіших керівників своєї влади, яким він найбільше довіряє. Крім одного.

Першим, звичайно, стоїть у шерензі фактичний керівник української влади голова Офісу президента Андрій Єрмак. А вже після Єрмака голова парламенту та голова уряду.

Але чому відсутній другий після Єрмака за впливом керівник команди Зеленського — заступник голови Офісу президента, керівник правоохоронної та судової влади Олег Татаров?

Саме Олег Татаров є найбільшою після Єрмака за впливом особою у владі, саме за його пропозиціями призначена найбільшу кількість силовиків, що дозволяє йому контролювати: Національну поліцію, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, слідче управління СБУ. Саме Татаров "дахує" правоохоронну мафію, яка в широких масштабах "віджимає" бізнес у країні, виконує брудні завдання та замовлення по обшуках та справах, які видають Зеленський та Єрмак, та вирішує свої особисті корупційні питання в особливо великих розмірах.

Татаров був офіційним спікером та правою рукою міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Саме Захарченко надав наказ розстрілювати майданівців, а Татаров відповідав за юридичне та інформаційне забезпечення боротьби з Майданом, виправдовував вбивства та побиття майданівців

Для Олега Татарова 20 лютого був важким днем. Татаров був офіційним спікером та правою рукою міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Саме Захарченко надав наказ розстрілювати майданівців, а Татаров відповідав за юридичне та інформаційне забезпечення боротьби з Майданом, виправдовував вбивства та побиття майданівців. Після вбивства 28 майданівців внаслідок штурму 18 лютого 2014-го, Татаров виступив на пресконференції та заявив, що "міліція зброю не застосовувала... у деяких загиблих були поранення в потилицю, стріляли зі сторони мітингувальників".

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Тому 20 лютого Татаров Зеленського не супроводжував на заходах пам'яті Небесної сотні — адже саме Татаров фактично брав участь у цих вбивствах, та діяв спільно з вбивцями з "Беркуту". 22 січня 2014-го року за придушування протестів на Майдані президент В. Янукович своїм указом надав Татарову звання "Заслужений юрист". 20 лютого Татаров втратив владу.

20 лютого Татаров Зеленського не супроводжував на заходах пам'яті Небесної сотні — адже саме Татаров фактично брав участь у цих вбивствах, та діяв спільно з вбивцями з "Беркуту"

Після відсторонення від влади та люстрації Татаров став адвокатом та захищав у суді російську агентуру — учасників провокацій в Одесі 2 травня 2014-го, затриманого у Києві за держзраду кримського судді Чорнобука, а також ексзаступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. Татаров разом з Портновим відкрито погрожували прокурору Олександру Божку, який заявив про цей незаконний тиск, але розслідування цієї справи було заблоковано.

Варто зазначити, що Зеленський призначив Татарова на посаду заступника голови Офісу президента, порушивши закон України про люстрацію. Татаров повернувся на набагато вищу посаду, ніж мав при Януковичі, завдяки Зеленському. Хто пролобіював це призначення?

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Два колишніх адвокати Портнова були призначені заступниками голови Офісу президента Зеленського. Зеленський захищає Татарова і від антикорупційного розслідування.

Зеленський розуміє, що він вчинив злочин, правовий та моральний, тримаючи Татарова на посаді, і саме 20 лютого посоромився, приховав Татарова на зустріч з Байденом, приховав того, хто насправді є обличчям Зеленського у правоохоронній системі та в судах, того, хто маніпулює правосуддям в Україні "іменем президента"

18 грудня САП оголосила підозру Татарову за хабарництво у справі крадіжки квартир для Нацгвардії. Татаров заявив, що буде боротись проти антикорупційних структур, які запроваджують "зовнішнє управління "Україною". Виник скандал, оскільки Татаров заявив те саме, що каже пропаганда Росії — що антикорупційні органи в Україні — це зовнішнє управління США. Директор НАБУ А. Ситник заявив, що Татаров буде заарештований за згоди Генпрокурора. Але генеральний прокурор Ірина Венедиктова врятувала Татарова і забрала справу у НАБУ та САП до СБУ. Очевидно, це був наказ з Банкової, а не її самостійне рішення.

Зеленський розуміє, що він вчинив злочин, правовий та моральний, тримаючи Татарова на посаді, і саме 20 лютого посоромився, приховав Татарова на зустріч з Байденом, приховав того, хто насправді є обличчям Зеленського у правоохоронній системі та в судах, того, хто маніпулює правосуддям в Україні "іменем президента".

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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