"Реал" - "Барселона": букмекери назвали фаворита Ель-Класико

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають, що "Реал" є явним фаворитом у першому півфіналі Кубка Іспанії. На перемогу мадридців дають коефіцієнт 1,97. Нічию оцінюють у 3,70. Виграш "Барселони" - 3,97.

Ель-Класико буде зіграний 2 березня у Мадриді. Матч "Реал" - "Барселона" розпочнеться о 22:00. Транслятором зустрічі є Megogo.