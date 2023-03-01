"Реал" - "Барселона": букмекери назвали фаворита Ель-Класико
Завтра, 2 березня, у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії "Реал" прийме "Барселону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають, що "Реал" є явним фаворитом у першому півфіналі Кубка Іспанії. На перемогу мадридців дають коефіцієнт 1,97. Нічию оцінюють у 3,70. Виграш "Барселони" - 3,97.
Ель-Класико буде зіграний 2 березня у Мадриді. Матч "Реал" - "Барселона" розпочнеться о 22:00. Транслятором зустрічі є Megogo.
- 25 лютого у 23-му турі чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" зіграв внічию у дербі з "Атлетико".
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