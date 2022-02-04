"Реал" без Луніна сенсаційно програв "Атлетику" та вилетів з Кубка Іспанії
У чвертьфіналі Кубка Іспанії з футболу мадридський "Реал" несподівано програв "Атлетику" з Більбао
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Атлетика" над "Реалом" з рахунком 1:0. Переможний м'яч був забитий наприкінці зустрічі. На 89-й хвилині форвард Алекс Беренгер вразив ворота "королівського" клубу.
Два попередні матчі "Реалу" в Кубку Іспанії зіграв Андрій Лунін, але цього разу у ворота вийшов основний воротар мадридців Тібо Куртуа.
У півфінал Кубка Іспанії також вийшли "Бетіс", "Кадіс" і "Райо Вальєкано".
Кубок Іспанії
Чвертьфінал
3 лютого
"Атлетик" - "Реал" 1:0
Гол: Беренгер, 89
- 10 січня стало відомо, що Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів "Аякса".
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