"Реал" без Луніна сенсаційно програв "Атлетику" та вилетів з Кубка Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч завершився перемогою "Атлетика" над "Реалом" з рахунком 1:0. Переможний м'яч був забитий наприкінці зустрічі. На 89-й хвилині форвард Алекс Беренгер вразив ворота "королівського" клубу.



Два попередні матчі "Реалу" в Кубку Іспанії зіграв Андрій Лунін, але цього разу у ворота вийшов основний воротар мадридців Тібо Куртуа.



У півфінал Кубка Іспанії також вийшли "Бетіс", "Кадіс" і "Райо Вальєкано".



Кубок Іспанії

Чвертьфінал



3 лютого



"Атлетик" - "Реал" 1:0



Гол: Беренгер, 89