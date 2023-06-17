"Реал" оформив несподіваний трансфер форварда на заміну Бенземи

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Після безплатного відходу Каріма Бенземи - "Реал" підписує нападника "Еспаньйола" Хоселу.

За інформацією джерела, "Реал" уже оформив оренду Хоселу з правом викупу на сезон. Сума не обовʼязкового викупу складе 1,5 млн євро. "Еспаньйол" отримає додатково 500 тис. за річну оренду гравця.

У цьому сезоні 33-річний Хоселу зіграв 38 матчів за "Еспаньйол" у Ла Лізі, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.