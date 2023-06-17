"Реал" оформив несподіваний трансфер форварда на заміну Бенземи
Іспанський форвард Хоселу стане гравцем мадридського "Реала"
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Після безплатного відходу Каріма Бенземи - "Реал" підписує нападника "Еспаньйола" Хоселу.
За інформацією джерела, "Реал" уже оформив оренду Хоселу з правом викупу на сезон. Сума не обовʼязкового викупу складе 1,5 млн євро. "Еспаньйол" отримає додатково 500 тис. за річну оренду гравця.
У цьому сезоні 33-річний Хоселу зіграв 38 матчів за "Еспаньйол" у Ла Лізі, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.
- Ексфорвард "Реалу" Карім Бензема та "Аль-Іттіхад" підписали контракт до 2026 року.
- Француз, який є володарем "Золотого м'яча", перейшов на правах вільного агента.
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