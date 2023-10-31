"Реал" підписав новий контракт з найдорожчим футболістом клубу. Клаусула - 1 мільярд євро

Про це повідомляє офіційний сайт "Реала".

Новий контракт Вінісіуса Жуніора з "Реалом" чинний до літа 2027 року. Відомо, що у бразильця тепер покращені фінансові умови. В угоду включена клаусула - 1 мільярд євро.

За "Реал" Вінісіус Жуніор виступає з 2018 року. Мадридський топ-клуб купив вінгера у бразильського "Фламенгу" за 45 млн євро .

На рахунку Вінісіуса 235 матчів, 62 голи та 67 асистів у футболці "Реала". Разом з командою бразилець виграв 9 трофеїв.