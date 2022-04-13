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Головна Спорт "Реал" програв "Челсі" у драматичному матчі, але врятувався від вильоту з Ліги чемпіонів

"Реал" програв "Челсі" у драматичному матчі, але врятувався від вильоту з Ліги чемпіонів

13 квітня, 2022 середа
00:47
Спорт Карім Бензема

У матчі-відповіді Ліги чемпіонів мадридський "Реал" програв лондонському "Челсі", але вийшов у півфінал турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі-відповіді "Реал" програв "Челсі" вдома 2:3, але завдяки перемозі у першій зустрічі (3:1), за сумою двох матчів, пройшов англійців.

До 80-ї хвилини, після голів Мейсона Маунта, Антоніо Рюдігера та Тімо Вернера, "Челсі" вів у рахунку 3:0, але пропустив від Родріго, і матч перейшов у овертайм.

В додаткові 30 хвилин "Реал" виглядав краще і Карім Бензема скоротив відставання та зробив рахунок 2:3, який і забезпечив мадридцям вихід у півфінал.

В 1/2 фіналу ЛЧ "Реал" зіграє з переможцем пари "Ман Сіті" - "Атлетико", які зустрінуться ввечері 13 квітня. 

Ліга чемпіонів

Чвертьфінал

12 квітня

"Реал" (Іспанія) - "Челсі" (Англія) 2:3 (Перший матч - 3:1)

Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 - Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75

 

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футбол
Ліга чемпіонів
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