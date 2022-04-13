"Реал" програв "Челсі" у драматичному матчі, але врятувався від вильоту з Ліги чемпіонів
У матчі-відповіді Ліги чемпіонів мадридський "Реал" програв лондонському "Челсі", але вийшов у півфінал турніру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі-відповіді "Реал" програв "Челсі" вдома 2:3, але завдяки перемозі у першій зустрічі (3:1), за сумою двох матчів, пройшов англійців.
До 80-ї хвилини, після голів Мейсона Маунта, Антоніо Рюдігера та Тімо Вернера, "Челсі" вів у рахунку 3:0, але пропустив від Родріго, і матч перейшов у овертайм.
В додаткові 30 хвилин "Реал" виглядав краще і Карім Бензема скоротив відставання та зробив рахунок 2:3, який і забезпечив мадридцям вихід у півфінал.
В 1/2 фіналу ЛЧ "Реал" зіграє з переможцем пари "Ман Сіті" - "Атлетико", які зустрінуться ввечері 13 квітня.
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал
12 квітня
"Реал" (Іспанія) - "Челсі" (Англія) 2:3 (Перший матч - 3:1)
Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 - Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.72
- Актуальне
- Важливе