"Реал" програв "Челсі" у драматичному матчі, але врятувався від вильоту з Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі-відповіді "Реал" програв "Челсі" вдома 2:3, але завдяки перемозі у першій зустрічі (3:1), за сумою двох матчів, пройшов англійців.



До 80-ї хвилини, після голів Мейсона Маунта, Антоніо Рюдігера та Тімо Вернера, "Челсі" вів у рахунку 3:0, але пропустив від Родріго, і матч перейшов у овертайм.



В додаткові 30 хвилин "Реал" виглядав краще і Карім Бензема скоротив відставання та зробив рахунок 2:3, який і забезпечив мадридцям вихід у півфінал.



В 1/2 фіналу ЛЧ "Реал" зіграє з переможцем пари "Ман Сіті" - "Атлетико", які зустрінуться ввечері 13 квітня.



Ліга чемпіонів



Чвертьфінал



12 квітня



"Реал" (Іспанія) - "Челсі" (Англія) 2:3 (Перший матч - 3:1)



Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 - Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75





⏰ RESULT ⏰



Champions League classic ✅

Holders knocked out after thriller ????



⚽️ Rodrygo, Benzema net to send hosts through; Mount, Rüdiger & Werner score for Chelsea



Sum up that game in one word...#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2022

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