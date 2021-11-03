"Реал" - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 4-го туру Ліги чемпіонів між мадридським "Реалом" та "Шахтарем". Початок - о 19:45
"Шахтар" підійшов до гри у Мадриді з 1 очком на останній позиції у групі D. "Реал" набрав 6 пунктів та посідає друге місце. За додатковими показниками іспанців з 6 балами випереджає сенсаційний лідер турнірної таблиці - молдовський "Шериф", який очолює українець Юрій Вернидуб. Італійський "Інтер" має 4 очки та йде третім.
У 3-му турі "Шахтар" у Києві поступився "Реалу" з рахунком 0:5.
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