"Реал" - "Шахтар": стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Після 3-х матчів групу D очолює молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал", у них теж 6 балів. В "Інтера" 3 місце і 4 пункти. "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.



4-й тур Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 3 листопада. "Шахтар" зіграє проти "Реалу" на виїзді.



Ліга чемпіонів



4-й тур



3 листопада



"Шахтар" (Україна) - "Реал" (Іспанія)



"Реал": Куртуа, Менді, Алаба, Мілітао, Карвахаль, Модріч, Каземіро, Кроос, Вінісіус, Бензема, Лукас Васкес.



Запасні: Фуідіас, Лунін, Марсело, Начо, Вальєхо, Гуттьєрес, Бланко, Камавінга, Іско, Асенсіо, Азар, Йович.



"Шахтар": Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Патрік, Мудрик, Тете, Фернанду.



Запасні: П'ятов, Вітао, Корнієнко, Кривцов, Конопля, Антоніо, Бондаренко, Марлос, Соломон, Судаков, Дентіньо, Сікан.



Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабео"



Початок о 19:45



Пряма трансляція на Megogo



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу

2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося іспанській "Барселоні".

В іншому матчі 4-го туру ЛЧ лондонський "Челсі" переміг шведський "Мальме".

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