"Реал" - "Шахтар": стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 3 листопада, у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти мадридського "Реалу"
Після 3-х матчів групу D очолює молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал", у них теж 6 балів. В "Інтера" 3 місце і 4 пункти. "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.
4-й тур Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 3 листопада. "Шахтар" зіграє проти "Реалу" на виїзді.
Ліга чемпіонів
4-й тур
3 листопада
"Шахтар" (Україна) - "Реал" (Іспанія)
"Реал": Куртуа, Менді, Алаба, Мілітао, Карвахаль, Модріч, Каземіро, Кроос, Вінісіус, Бензема, Лукас Васкес.
Запасні: Фуідіас, Лунін, Марсело, Начо, Вальєхо, Гуттьєрес, Бланко, Камавінга, Іско, Асенсіо, Азар, Йович.
"Шахтар": Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Патрік, Мудрик, Тете, Фернанду.
Запасні: П'ятов, Вітао, Корнієнко, Кривцов, Конопля, Антоніо, Бондаренко, Марлос, Соломон, Судаков, Дентіньо, Сікан.
Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабео"
Початок о 19:45
Пряма трансляція на Megogo
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу
- 2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося іспанській "Барселоні".
- В іншому матчі 4-го туру ЛЧ лондонський "Челсі" переміг шведський "Мальме".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.41
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.6
- Актуальне
- Важливе