"Реал" у меншості переміг "Алавес" та відібрав у "Жирони" лідерство у Ла Лізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Реал" залишився у меншості на 54-й хвилині, коли суддя вилучив Начо. Попри це, мадридці змогли вирвати перемогу в компенсований час. Вирішальний гол забив Лукас Васкес.

Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунині залишився у запасі, ворота мадридців захищав Кепа Аррісабалага.

Як виглядає турнірна таблиця Ла Ліги

"Реал" переміг "Алавес" з рахунком 1:0, набрав 45 очок та відібрав лідерство у "Жирони". Мадридці випередили каталонців, у яких також 45 пунктів, за додатковими показниками.

Третє місце з 38 балами займає "Барселона". "Алавес" із 16 очками - 16-й.

Чемпіонат Іспанії

18-й тур

21 грудня

"Алавес" - "Реал" 0:1

Гол: Лукас Васкес, 90+2

Вилучення: Начо, 54

Фото: twitter.com/LaLiga