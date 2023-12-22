"Реал" у меншості переміг "Алавес" та відібрав у "Жирони" лідерство у Ла Лізі
У четвер, 21 грудня, "Реал" у меншості переміг у гостях "Алавес" та відібрав лідерство у чемпіонаті Іспанії у "Жирони", за яку грають українці Артем Довбик та Віктор Циганков
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Реал" залишився у меншості на 54-й хвилині, коли суддя вилучив Начо. Попри це, мадридці змогли вирвати перемогу в компенсований час. Вирішальний гол забив Лукас Васкес.
Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунині залишився у запасі, ворота мадридців захищав Кепа Аррісабалага.
Як виглядає турнірна таблиця Ла Ліги
"Реал" переміг "Алавес" з рахунком 1:0, набрав 45 очок та відібрав лідерство у "Жирони". Мадридці випередили каталонців, у яких також 45 пунктів, за додатковими показниками.
Третє місце з 38 балами займає "Барселона". "Алавес" із 16 очками - 16-й.
Чемпіонат Іспанії
18-й тур
21 грудня
"Алавес" - "Реал" 0:1
Гол: Лукас Васкес, 90+2
Вилучення: Начо, 54
Фото: twitter.com/LaLiga
- 21 грудня Артем Добвик забив за "Жирону" гол у матчі проти "Бетісу", який не допоміг каталонцям уникнути нічиєї 1:1.
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