Про це повідомляє Marca.

За інформацією іспанського видання, "Реал" має намір купити у "Шахтаря" правого захисника з Бразилії. За даними джерела, сума трансферу складе близько 10 млн євро.

Вінісус Тобіас перейшов до "Реалу" навесні 2022 року, коли іноземним футболістам дозволили залишати українські клуби після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Бразилець не зіграв жодного матчу за першу команду "Реалу" та виступав за фарм-клуб мадридців "Кастілья" у третьому дивізіону чемпіонату Іспанії. Там та у юнацькій Лізі УЄФА він загалом зіграв 20 матчів та віддав 4 результативні передачі.

Контракт Вінісіуса Тобіаса з "Шахтарем" розрахований до 2026 року.

7 січня стало відомо, що головний тренер "Брайтона" Роберто де Дзербі хоче, аби до англійського клубу перейшов футболіст "Шахтаря" Артем Бондаренко.

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