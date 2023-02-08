"Реал" з Луніним впевнено переміг "Аль-Ахлі" на клубному ЧС
У півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу мадридський "Реал" переміг єгипетський "Аль-Ахлі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Реалу" з рахунком 4:1. У ворота "Аль-Ахлі" голи забили Вінісіус Жуніор, Федеріко Вальверде, Родріго та Серхіо Аррібас. За єгипетську команду відзначився Алі Маалул.
Український воротар Андрій Лунін вийшов на поле з перших хвилин.
У фіналі клубного ЧС "Реал" зіграє проти "Аль-Хіляль". Матч відбудеться 11 лютого. Початок о 21:00.
Клубний чемпіонат світу
Півфінал
8 лютого
"Аль-Ахлі" - "Реал" 1:4
Голи: Алі Маалуп, 65 (пен.) - В. Жуніор, 42, Вальверде, 46, Родріго, 90+2, Аррібас, 90+8
- 7 лютого у першому півфіналі "Фламенго" програв "Аль-Хілялю".
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