Визначився перший фіналіст клубного ЧС з футболу
У першому півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу бразильський "Фламенгу" програв арабському "Аль-Хіляль"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Аль-Хіляля" з рахунком 3:2. Проте весь другий тайм "Фламенгу" провів у меншості, на 53-й хвилині червону картку отримав Жерсон.
Далі на "Аль-Хіляль" чекає фінал клубного чемпіонату світу, де вони зіграють проти переможця пари "Реал" - "Аль-Ахлі". "Фламенгу" зіграє у матчі за третє місце.
У минулому сезоні "Аль-Хіляль" став переможцем азіатської Ліги чемпіонів, а "Фламенгу" здобув Кубок Лібертадорес - ці результати і дозволили зіграти командам на клубному ЧС.
Клубний чемпіонат світу
Півфінал
7 лютого
"Фламенгу" - "Аль-Хіляль" 3:2
Голи: Педру, 20, 90+1 - Аль-Давсарі, 4 (пен.), 45+9 (пен.), Вієтто, 70
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