Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Аль-Хіляля" з рахунком 3:2. Проте весь другий тайм "Фламенгу" провів у меншості, на 53-й хвилині червону картку отримав Жерсон.

Далі на "Аль-Хіляль" чекає фінал клубного чемпіонату світу, де вони зіграють проти переможця пари "Реал" - "Аль-Ахлі". "Фламенгу" зіграє у матчі за третє місце.

У минулому сезоні "Аль-Хіляль" став переможцем азіатської Ліги чемпіонів, а "Фламенгу" здобув Кубок Лібертадорес - ці результати і дозволили зіграти командам на клубному ЧС.

Клубний чемпіонат світу

Півфінал

7 лютого

"Фламенгу" - "Аль-Хіляль" 3:2

Голи: Педру, 20, 90+1 - Аль-Давсарі, 4 (пен.), 45+9 (пен.), Вієтто, 70