"Реал" знайшов заміну володарю "Золотого м'яча"
Англійський бомбардир Гаррі Кейн залишається головною трансферною ціллю мадридського "Реала" на позицію центрального нападника
Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, Гаррі Кейн уже погодився на трансфер в "Реал". Вартість переходу повинна скласти орієнтовно 80 млн євро.
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті в захваті від англійця. Італієць вважає Кейна ідеальною заміною для Каріма Бензема, який перейшов у саудівський "Аль-Іттіхад".
Контракт 29-річного Кейна з "Тоттенгемом" закінчується через рік. У цьому сезоні АПЛ Гаррі Кейн став другим найкращим бомбардиром АПЛ після Ерлінга Холанда.
На рахунку Кейна 30 голів в цьогорічній АПЛ. "Тоттенгем" фінішував восьмим і в єврокубках не зіграє.
- Ексфорвард "Реалу" Карім Бензема та "Аль-Іттіхад" підписали контракт до 2026 року.
- Француз перейшов на правах вільного агента.
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