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"Реал" знайшов заміну володарю "Золотого м'яча"

7 червня, 2023 середа
04:50
Спорт Гаррі Кейн

Англійський бомбардир Гаррі Кейн залишається головною трансферною ціллю мадридського "Реала" на позицію центрального нападника

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Гаррі Кейн уже погодився на трансфер в "Реал". Вартість переходу повинна скласти орієнтовно 80 млн євро.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті в захваті від англійця. Італієць вважає Кейна ідеальною заміною для Каріма Бензема, який перейшов у саудівський "Аль-Іттіхад".

Контракт 29-річного Кейна з "Тоттенгемом" закінчується через рік. У цьому сезоні АПЛ Гаррі Кейн став другим найкращим бомбардиром АПЛ після Ерлінга Холанда.

На рахунку Кейна 30 голів в цьогорічній АПЛ. "Тоттенгем" фінішував восьмим і в єврокубках не зіграє.

футбол
Реал
Карім Бензема
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