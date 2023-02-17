Реальні дії чи замилювання: що відбувається із ввезенням дронів в Україну. Марія Берлінська в проєкті "Війна і волонтери"
Сьогодні о 17:00 в ефірі YouTube телеканалу Еспресо у програмі "Війна і волонтери" з ведучою Христиною Парубій говоритимемо з волонтеркою, засновницею громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки" Марією Берлінською
Уряд прийняв постанову, що прискорить та спростить ввезення товарів військового призначення та подвійного використання на територію України. Зокрема йдеться про БПЛА та комплектуючі.
Донедавна БПЛА вважалися товарами подвійного призначення і їх було складно завезти в Україну. Зокрема у фонду Razom for Ukrain кілька сотень дронів кілька місяців стояли на кордоні. Що змінилося зараз і чому аеророзвідка важлива, аби перемогти ворога.
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