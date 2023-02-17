Уряд прийняв постанову, що прискорить та спростить ввезення товарів військового призначення та подвійного використання на територію України. Зокрема йдеться про БПЛА та комплектуючі.

Донедавна БПЛА вважалися товарами подвійного призначення і їх було складно завезти в Україну. Зокрема у фонду Razom for Ukrain кілька сотень дронів кілька місяців стояли на кордоні. Що змінилося зараз і чому аеророзвідка важлива, аби перемогти ворога.