Реальні історії партизанів: вийшов перший випуск "Спротив Коміксу", створеного за допомогою ШІ
Центр національного спротиву опублікував перший випуск коміксу про партизанів на тимчасово окупованій території України та їхню боротьбу проти рашистів
Про це інформує Спротив.
"Ми розпочинаємо серію коміксів про спротив на ТОТ, створених за допомогою сервісів штучного інтелекту. Кожна серія буде розповідати про окремі випадки боротьби українців з окупантами", - пише відомство.
Повідомляється, що історії базуються на тому, що насправді сталося, але з відмінностями у дрібницях та доданими художніми елементами.
Фото: Спротив
- Ввечері 24 червня окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов заявив, нібито у Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів. Рогов стверджує, що о 19:00 24 червня хлопці "відкрили вогонь по набережній, де знаходилися цивільні", одним з "винуватців" він називає неповнолітнього Тиграна Оганісяна. Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова заявила, що другим загиблим партизаном є Микита Ханганов. Обидва хлопці були 2006 року народження. Детальніше з історією Тиграна та Микити можна ознайомитися тут.
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