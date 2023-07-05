Про це інформує Спротив.

"Ми розпочинаємо серію коміксів про спротив на ТОТ, створених за допомогою сервісів штучного інтелекту. Кожна серія буде розповідати про окремі випадки боротьби українців з окупантами", - пише відомство.

Повідомляється, що історії базуються на тому, що насправді сталося, але з відмінностями у дрібницях та доданими художніми елементами.

Фото: Спротив