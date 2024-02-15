Як приготувати домашній вершковий сир маскарпоне з двох інгредієнтів?
Виявляється, зробити маскарпоне або крем-сир в домашніх умовах дуже просто. Вам знадобиться всього декілька інгредієнтів та трохи часу на приготування
Маскарпоне - це м'який італійський сир кремоподібної консистенції, який традиційно виготовляють із жирних вершків. Смак сиру дуже ніжний, із легким відтінком вершкового молока, без гостроти чи кислоти. Вважається, що маскарпоне родом з регіону Ломбардія в Італії, де його вперше почали виробляти наприкінці XVI – на початку XVII століття. Він отримав свою популярність завдяки унікальній текстурі та смаковим якостям.
Маскарпоне широко використовується в кулінарії, зокрема для приготування десертів, таких як тірамісу чи чізкейк, а також в кремах для тортів, соусах для пасти та заправках для салатів. Ніжна та кремова текстура сиру робить його популярним інгредієнтом у багатьох кулінарних рецептах.
Вершковий сир маскарпоне
Інгредієнти:
- Вершки жирністю 33% - 1 л
- Лимонний сік – 20 мл
Покроковий рецепт приготування:
- Перелийте вершки у каструлю з товстим дном. При постійному помішуванні, на середньому вогні, доведіть майже до кипіння.
- Змініть каструлю з вогню, не перестаючи помішувати, додайте лимонний сік. На цьому етапі ви побачите, що почне відділятися сироватка.
- Знову поставте каструлю на плиту, на невеликому вогні проваріть ще 2-3 хвилини. Весь час помішуйте суміш, вона має ще більше піддатися процесу коагуляції та ущільнитися.
- Зніміть каструлю з плити та залиште на 30 хвилин відстоятися.
- Встановлюємо над порожньою посудиною сито, викладаємо у 2-4 шари марлю. Наливаємо вершкову суміш, накриваємо її плівкою в контакт та даємо охолонути до кімнатної температури.
- Зверху закриваємо плівку марлею та відправляємо в холодильник на 15-20 годин. Сир готовий, можна куштувати!
Фото: italian-feelings.com
Якщо ви шукаєте ще біль легкий спосіб приготування м'якого сиру, тоді наступний рецепт вам точно сподобається!
Крем-сир з одного інгредієнта
Відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський на особистій сторінці в Instagram поділився, що смачний крем-сир можна приготувати лише з одного інгредієнта - густого кефіру.
Для цього вам знадобиться зробити систему з посудини, сита та марлі, як і в минулому рецепті. Потім висипати в марлю 750 грамів кефіру, загорнути та відправити в холодильник на ніч. Зранку у вас буде приблизно 250 грамів свіжого крем-сиру. Для більш цікавого смаку можна потім додати спеції, трави, сіль чи олію.
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