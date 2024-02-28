Гречка в мультиварці: три прості варіанти, які можна готувати щодня
Якщо ви не знаєте, як варити гречку в мультиварці, тоді наша стаття саме для вас! Ми розкажемо всі секрети приготування смачної та корисної каші
Гречка є однією з найпопулярніших круп в українській кухні. Вона не лише смачна, але й корисна та дуже універсальна. Ми пропонуємо вам розглянути три прості варіанти приготування гречки в мультиварці, які стануть чудовим доповненням до вашого щоденного раціону. Незалежно від ваших смакових уподобань, з цими рецептами ви зможете легко та швидко приготувати смачну та поживну страву для себе та своєї родини.
Класична гречка в мультиварці
Інгредієнти:
- гречана крупа – 300 г
- вода (холодна) – 650 мл
- вершкове масло – 20 г
- сіль – 10 г
Гречка в мультиварці – рецепт приготування покроково:
- Гречану крупу промийте холодною водою.
- Перекладіть гречку в чашу мультиварки, додайте сіль та воду. Все добре перемішайте та закрийте кришку.
- На мультиварці виставляємо режим "Гречка" або "Крупи", час приготування – 30 хвилин.
- Коли гречка буде готова, додаємо вершкове масло. Готово!
Фото: Freepik
Гречка з грибами та овочами в мультиварці
Інгредієнти:
- шампіньйони – 200 г
- гречана крупа – 280 г
- вода (гаряча) – 500 мл
- цибуля ріпчаста – 80 г
- морква – 80 г
- солодкий перець – 80 г
- соняшникова олія – 3 ст. л.
- сіль та перець чорний молотий – до смаку
Покроковий рецепт, як готувати гречку в мультиварці:
- Овочі промиваємо та очищаємо від неїстівної шкірки. Цибулю, гриби та солодкий перець ріжемо кубиком, а моркву натираємо на крупній терці.
- У чашу мультиварки наливаємо олію, ставимо режим "Смаження" та даємо декілька хвилин олії нагрітися.
- Смажимо спочатку моркву з цибулею, через 3-4 хвилини додаємо гриби. Смажимо до готовності всіх продуктів та вимикаємо режим.
- Потім додаємо у чашу мультиварки промиту гречку, сіль, перець та гарячу воду. Все добре перемішуємо.
- Закриваємо кришку мультиварки та ставимо режим "Гречка" або "Крупи", час приготування – 35 хвилин.
- При подачі можна додати зелень до страви.
Фото: Freepik
Гречка з тушонкою в мультиварці
Інгредієнти:
- гречана крупа – 420 г
- вода (холодна) – 720 мл
- тушонка – 325 г
- сіль – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Гречану крупу промийте холодною водою.
- Перекладіть тушонку в чашу мультиварки, додайте промиту гречку, сіль (будьте обережні, багато видів тушонки мають значну кількість солі в своєму складі) та воду. Все добре перемішуємо, щоб розподілили рівномірно м'ясо та закриваємо кришку.
- На мультиварці обираємо режим "Гречка" або "Крупи", час приготування – 30 хвилин.
- Чекаємо звуковий сигнал, що страва готова і можна куштувати.
Смачного!
Фото: kolizhanka.net.ua
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