Гречка в мультиварці: три прості варіанти, які можна готувати щодня

Гречка є однією з найпопулярніших круп в українській кухні. Вона не лише смачна, але й корисна та дуже універсальна. Ми пропонуємо вам розглянути три прості варіанти приготування гречки в мультиварці, які стануть чудовим доповненням до вашого щоденного раціону. Незалежно від ваших смакових уподобань, з цими рецептами ви зможете легко та швидко приготувати смачну та поживну страву для себе та своєї родини.

Класична гречка в мультиварці

Інгредієнти:

гречана крупа – 300 г

вода (холодна) – 650 мл

вершкове масло – 20 г

сіль – 10 г

Гречка в мультиварці – рецепт приготування покроково:

Гречану крупу промийте холодною водою. Перекладіть гречку в чашу мультиварки, додайте сіль та воду. Все добре перемішайте та закрийте кришку. На мультиварці виставляємо режим "Гречка" або "Крупи", час приготування – 30 хвилин. Коли гречка буде готова, додаємо вершкове масло. Готово!

Фото: Freepik

Гречка з грибами та овочами в мультиварці

Інгредієнти:

шампіньйони – 200 г

гречана крупа – 280 г

вода (гаряча) – 500 мл

цибуля ріпчаста – 80 г

морква – 80 г

солодкий перець – 80 г

соняшникова олія – 3 ст. л.

сіль та перець чорний молотий – до смаку

Покроковий рецепт, як готувати гречку в мультиварці:

Овочі промиваємо та очищаємо від неїстівної шкірки. Цибулю, гриби та солодкий перець ріжемо кубиком, а моркву натираємо на крупній терці. У чашу мультиварки наливаємо олію, ставимо режим "Смаження" та даємо декілька хвилин олії нагрітися. Смажимо спочатку моркву з цибулею, через 3-4 хвилини додаємо гриби. Смажимо до готовності всіх продуктів та вимикаємо режим. Потім додаємо у чашу мультиварки промиту гречку, сіль, перець та гарячу воду. Все добре перемішуємо. Закриваємо кришку мультиварки та ставимо режим "Гречка" або "Крупи", час приготування – 35 хвилин. При подачі можна додати зелень до страви.

Фото: Freepik

Гречка з тушонкою в мультиварці

Інгредієнти:

гречана крупа – 420 г

вода (холодна) – 720 мл

тушонка – 325 г

сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Гречану крупу промийте холодною водою. Перекладіть тушонку в чашу мультиварки, додайте промиту гречку, сіль (будьте обережні, багато видів тушонки мають значну кількість солі в своєму складі) та воду. Все добре перемішуємо, щоб розподілили рівномірно м'ясо та закриваємо кришку. На мультиварці обираємо режим "Гречка" або "Крупи", час приготування – 30 хвилин. Чекаємо звуковий сигнал, що страва готова і можна куштувати.

Смачного!

Фото: kolizhanka.net.ua