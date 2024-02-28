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Головна рецепти Гречка в мультиварці: три прості варіанти, які можна готувати щодня
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Гречка в мультиварці: три прості варіанти, які можна готувати щодня

28 лютого, 2024 середа
13:40
рецепти Гречка в мультиварці

Якщо ви не знаєте, як варити гречку в мультиварці, тоді наша стаття саме для вас! Ми розкажемо всі секрети приготування смачної та корисної каші

Гречка є однією з найпопулярніших круп в українській кухні. Вона не лише смачна, але й корисна та дуже універсальна. Ми пропонуємо вам розглянути три прості варіанти приготування гречки в мультиварці, які стануть чудовим доповненням до вашого щоденного раціону. Незалежно від ваших смакових уподобань, з цими рецептами ви зможете легко та швидко приготувати смачну та поживну страву для себе та своєї родини.

Класична гречка в мультиварці

Інгредієнти:

  • гречана крупа – 300 г
  • вода (холодна) – 650 мл
  • вершкове масло – 20 г
  • сіль – 10 г

Гречка в мультиварці – рецепт приготування покроково:

  1. Гречану крупу промийте холодною водою.
  2. Перекладіть гречку в чашу мультиварки, додайте сіль та воду. Все добре перемішайте та закрийте кришку.
  3. На мультиварці виставляємо режим "Гречка" або "Крупи",  час приготування – 30 хвилин.
  4. Коли гречка буде готова, додаємо вершкове масло. Готово!

Фото: Freepik

Гречка з грибами та овочами в мультиварці

рецепт ГречкИ з грибами

Інгредієнти:

  • шампіньйони – 200 г
  • гречана крупа – 280 г
  • вода (гаряча) – 500 мл
  • цибуля ріпчаста – 80 г
  • морква – 80 г
  • солодкий перець – 80 г
  • соняшникова олія – 3 ст. л.
  • сіль та перець чорний молотий – до смаку

Покроковий рецепт, як готувати гречку в мультиварці:

  1. Овочі промиваємо та очищаємо від неїстівної шкірки. Цибулю, гриби та солодкий перець ріжемо кубиком, а моркву натираємо на крупній терці.
  2. У чашу мультиварки наливаємо олію, ставимо режим "Смаження" та даємо декілька хвилин олії нагрітися.
  3. Смажимо спочатку моркву з цибулею, через 3-4 хвилини додаємо гриби. Смажимо до готовності всіх продуктів та вимикаємо режим.
  4. Потім додаємо у чашу мультиварки промиту гречку, сіль, перець та гарячу воду. Все добре перемішуємо.
  5. Закриваємо кришку мультиварки та ставимо режим "Гречка" або "Крупи",  час приготування – 35 хвилин.
  6. При подачі можна додати зелень до страви.

Фото: Freepik

Гречка з тушонкою в мультиварці

Інгредієнти:

  • гречана крупа – 420 г
  • вода (холодна) – 720 мл
  • тушонка – 325 г
  • сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Гречану крупу промийте холодною водою.
  2. Перекладіть тушонку в чашу мультиварки, додайте промиту гречку, сіль (будьте обережні, багато видів тушонки мають значну кількість солі в своєму складі) та воду. Все добре перемішуємо, щоб розподілили рівномірно м'ясо та закриваємо кришку.
  3. На мультиварці обираємо режим "Гречка" або "Крупи",  час приготування – 30 хвилин.
  4. Чекаємо звуковий сигнал, що страва готова і можна куштувати.

Смачного!

Фото: kolizhanka.net.ua

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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