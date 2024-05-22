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Кекси домашні: готуємо в духовці
Такий кекс чудово підійде для сімейного чаювання та навіть на святковий стіл, якщо прикрасити його кремом та ягодами
Зміст
Інгредієнти для кекса:
- Вершкове масло - 100 г
- Молоко - 100 мл
- Яйця - 2 шт.
- Какао (без гірки) - 4 стол.л.
- Цукор - 150 г
- Пшеничне борошно - 160 г
- Розпушувач - 1.5 чайн.л.
Покрокове приготування кексу:
- У сотейник викладіть потрібну кількість вершкового масла, цукру, какао-порошку (ложки без гірки) і влийте необхідну кількість молока
- Поставте на середній вогонь, вміст перемішайте
- Постійно помішуючи шоколадну масу вінчиком чи ложкою, доведіть до кипіння, але не кип'ятіть
- Зніміть з вогню та остудіть до кімнатної температури
- В остиглу масу додайте яйця (попередньо розбивши їх) і віночком розмішайте до однорідного стану
- Всипте борошно у два-три прийоми, просіяне з розпушувачем і перемішайте, щоб не було грудочок
- За консистенцією тісто має нагадувати тісто на оладки
- Увімкнути духовку до 180 градусів
- Форму для випікання застелити пергаментом або змастити вершковим маслом Вилийте шоколадне тісто, розрівнюючи лопаткою
- Форму з кексом поставте в духовку на 30 - 40 хвилин
- Готовність можна перевірити за допомогою зубочистки або дерев'яної шпажки – вона має вийти сухою із середини кексу
- Готовий кекс дістаньте із духовки та залиште на кілька хвилин у формі
- Після чого викладіть готову випічку на дошку або решітку до повного остигання. Подавайте кекс, порізавши його на шматочки
- Кекс чудово підходить до чашки кави або склянки молока.
Смачного!
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