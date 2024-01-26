Кокосове печиво: рецепт "Мармур", або варіант без борошна
Кокосове печиво – це відмінний спосіб порадувати себе смачненькою випічкою, що пробуджує апетит своїм неповторним ароматом та екзотичним смаком кокоса
Це печиво вражає простотою приготування та водночас вишуканістю смаку. У нашій статті ми розглянемо декілька захопливих рецептів кокосового печива, які дозволять вам створити витончену випічку просто вдома. Зберігайте ці рецепти та готуйте їх в будь-який зручний момент, насолоджуючись ароматом та смаком кокоса.
Кокосове печиво - простий рецепт
Інгредієнти:
- курячі яйця - 3 шт.
- кокосова стружка - 230 г
- цукор - 100 г
- ванільний цукор - 10 г
Кокосове печиво. Рецепт приготування покроково:
- Збиваємо у посудині вінчиком курячі яйця з цукром та ванільним цукром.
- До яєчної суміші додаємо порціями кокосову стружку. Контролюйте консистенцію, оскільки стружка може бути різного помелу. Отримана суміш має бути густою та добре ліпитися.
- Формуємо з кокосової маси кульки діаметром три сантиметри.
- Деко для випікання покриваємо пергаментним папером та перекладаємо кокосові кульки.
- Ставимо печиво у розігріту до 160 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Готово!
Фото: Fifteen Spatulas
Кокосове печиво "Мармур"
Інгредієнти:
- вершкове масло - 80 г
- цукрова пудра - 100 г (для тіста) + 100 г (для посипки)
- курячі яйця - 2 шт.
- кокосова стружка - 100 г
- борошно пшеничне – 240 г
- розпушувач – 1 ч. л.
- сік та цедра лимона – 1/2 шт.
- сіль – дрібка
Хрустке кокосове печиво. Покроковий рецепт приготування:
- Розм'якшене вершкове масло збиваємо міксером з цукровою пудрою до побіління маси. Додаємо курячі яйця по одному та продовжуємо збивати.
- Вичавлюємо з половинки лимона сік та знімаємо цедру. Додаємо до яєчної маси.
- Через сито просіюємо борошно та розпушувач до основної маси. Сюди ж пересипаємо кокосову стружку та додаємо дрібку солі. Все обережно перемішуємо за допомогою кухонної лопатки.
- Перекладаємо тісто в поліетиленовий пакет та відправляємо на 40 хвилин в холодильник.
- Деко для випікання покриваємо пергаментним папером.
- З охолодженого тіста формуємо кульки, кожну добре обвалюємо в цукровій пудрі та перекладаємо на деко в шаховому порядку (так воно рівномірно буде випікатись).
- Ставимо печиво у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 12 хвилин. Однак час приготування залежить від духовки, тому перевіряйте готовність.
Смачного!
Фото: Screenshot YouTube
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