Кокосове печиво: рецепт "Мармур", або варіант без борошна

Це печиво вражає простотою приготування та водночас вишуканістю смаку. У нашій статті ми розглянемо декілька захопливих рецептів кокосового печива, які дозволять вам створити витончену випічку просто вдома. Зберігайте ці рецепти та готуйте їх в будь-який зручний момент, насолоджуючись ароматом та смаком кокоса.

Кокосове печиво - простий рецепт

Інгредієнти:

курячі яйця - 3 шт.

кокосова стружка - 230 г

цукор - 100 г

ванільний цукор - 10 г

Кокосове печиво. Рецепт приготування покроково:

Збиваємо у посудині вінчиком курячі яйця з цукром та ванільним цукром. До яєчної суміші додаємо порціями кокосову стружку. Контролюйте консистенцію, оскільки стружка може бути різного помелу. Отримана суміш має бути густою та добре ліпитися. Формуємо з кокосової маси кульки діаметром три сантиметри. Деко для випікання покриваємо пергаментним папером та перекладаємо кокосові кульки. Ставимо печиво у розігріту до 160 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Готово!

Фото: Fifteen Spatulas

Кокосове печиво "Мармур"

Інгредієнти:

вершкове масло - 80 г

цукрова пудра - 100 г (для тіста) + 100 г (для посипки)

курячі яйця - 2 шт.

кокосова стружка - 100 г

борошно пшеничне – 240 г

розпушувач – 1 ч. л.

сік та цедра лимона – 1/2 шт.

сіль – дрібка

Хрустке кокосове печиво. Покроковий рецепт приготування:

Розм'якшене вершкове масло збиваємо міксером з цукровою пудрою до побіління маси. Додаємо курячі яйця по одному та продовжуємо збивати. Вичавлюємо з половинки лимона сік та знімаємо цедру. Додаємо до яєчної маси. Через сито просіюємо борошно та розпушувач до основної маси. Сюди ж пересипаємо кокосову стружку та додаємо дрібку солі. Все обережно перемішуємо за допомогою кухонної лопатки. Перекладаємо тісто в поліетиленовий пакет та відправляємо на 40 хвилин в холодильник. Деко для випікання покриваємо пергаментним папером. З охолодженого тіста формуємо кульки, кожну добре обвалюємо в цукровій пудрі та перекладаємо на деко в шаховому порядку (так воно рівномірно буде випікатись). Ставимо печиво у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 12 хвилин. Однак час приготування залежить від духовки, тому перевіряйте готовність.

Смачного!

Фото: Screenshot YouTube