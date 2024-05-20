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Котлети: м’ясні та запашні, на всі випадки життя
Найсмачніші, апетитні, рум'яні, зі скоринкою м'ясні котлети з фаршу на сковороді виходять дуже смачними та ароматними. Вони чудово підходять як для повсякденного столу, так і для святкового, а ще про запас
Зміст
Інгредієнти для котлет:
- Фарш із яловичини - 400 г
- Свинячий фарш - 400 г
- Цибуля - 3 шт.
- Майонез - 50 г
- Яйця - 1 шт.
- Панірувальні сухарі - 0.5 скл.
- Олія - 50 г
- Сіль - на смак
- Спеції сухі - на смак
Покрокове приготування котлет:
- Для приготування котлетної маси візьміть глибоку чашу і з'єднайте в ній обидва види фаршу
- Цибулю очистіть від лушпиння, промийте в холодній воді та пропустіть через м'ясорубку або подрібніть за допомогою подрібнювача
- Додайте подрібнену цибулю в чашу до фаршу
- Потім додайте яйце
- На смак підсипте трохи солі та спецій
- Додайте до котлетної маси майонез
- Саме майонез та велика кількість цибулі надають готовим котлетам соковитості
- Всі інгредієнти добре перемішайте до однорідного стану
- Трохи фаршу обваляйте в панірувальних сухарях і сформуйте котлети
- На гарячу сковороду для смаження налийте трохи олії та викладіть котлети Обсмажуйте їх із двох боків по 3-4 хвилини, до золотистого кольору
- Великий вогонь не треба робити
- Котлети повинні просмажитись усередині та не підгоріти зовні
- Ситні м'ясні котлети готові!
- Доповніть їх будь-яким гарніром або свіжими овочами.
Смачного!
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