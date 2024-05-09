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Курка гриль на рожні із запеченою картоплею в духовці
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Якщо у вас є духовка або мікрохвильова піч з функцією гриля, цей рецепт буде вам корисний. Готуватимемо ми курку гриль з ароматною запеченою картоплею. Курка гриль з картоплею, приготована таким способом, чудово підійде як їжа на щодень
Інгредієнти для курки, запеченої в духовці:
- курка – 1 шт.
- часник сухий – 4 ч. л.
- паприка мелена - 2 ч. л.
- куркума мелена - 1 ч. л.
- лимон – 1/3 шт.
- олія
- перець свіжомелений
- сіль
- картопля - 2 кг
- прованські трави – 2 ч. л.
- чебрець
- часник - 2 зубчики
- кріп
- сіль
Покроковий рецепт - Курка гриль на рожні з запеченою картоплею в духовці
- промиваємо тушку курки
- обсушуємо її паперовим рушником
- обрізаємо зайву шкіру та жир
- змішуємо сушений часник, паприку, куркуму, сіль, свіжомелений перець
- додаємо сік лимона та олію
- наносимо спеції на тушку курки
- рівномірно розподіляємо
- залишаємо курку трохи помаринуватися
- картоплю чистимо, промиваємо та нарізаємо частинками
- перекладаю їх у лист
- додаємо прованські трави, сіль, листочки чебрецю
- поливаємо все невеликою кількістю олії
- перемішуємо
- протикаємо тушку курки рожном
- закріплюємо кріплення, що утримують
- крила і ніжки зв'язуємо кулінарним шпагатом, щоб птах добре тримався встановлюємо рожен із куркою у духовку
- включаємо її як гриль на 180 градусів
- під курку ставимо лист з картоплею
- через 1-1,5 години, залежно від розміру курки, вона буде повністю готова
- у запечену картоплю для аромату пропустити пару зубчиків часнику через прес для часнику і додати трохи кропу
- перемішати все разом і подати разом із куркою.
Смачного!
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