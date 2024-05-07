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Курка, тушкована з картоплею в мультиварці. Рецепт
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Смачна, поживна та ароматна страва для цілої сім'ї на кожен день. Курка тушкована з картоплею в мультиварці - легка, проста і корисна друга страва, приготувати яку нам допомагає мультиварка. Бажаємо приємного апетиту!
Інгредієнти для курка в мультиварці:
- курка - 1 кг
- картопля 700 г
- цибуля - 1 шт.
- морква - 1 шт.
- часник - 2 зубч.
- розсіл - 100 мл
- олія - 20 г
- сіль - за смаком
- спеції сухі - за смаком
Покрокове приготування курки в мультиварці:
- беремо цілу тушку
- поділяємо її на шматочки
- пропорції картоплі та курки можна змінити за своїми перевагами
- курку, посічену на шматочки, обсмажуємо на сковороді на сильному вогні з усіх боків, щоб вона стала трохи золотистого кольору
- потім перекладаємо обсмажену курку в чашу мультиварки
- цибулю і моркву очистіть
- промийте і подрібніть
- у сковороді після курки обсмажте цибулю та моркву 3-5 хв.
- перекладіть обсмажені овочі в чашу мультиварки до курки
- картоплю очистіть
- промийте
- наріжте великими шматочками
- викладіть картоплю на курку
- додайте очищений та нарізаний часник
- влийте розсіл
- за смаком посипте сіль та спеції
- перемішайте та закрийте кришку
- увімкніть режим тушкування на 1,5 год.
- точний час приготування залежить від особливостей роботи вашої мультиварки
- через зазначений час мультиварка видасть звуковий сигнал, який говорить про те, що страва готова
- тушковану курку з картоплею розкладіть по тарілках і подавайте до столу.
Смачного!
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