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Курка, тушкована з картоплею в мультиварці. Рецепт

7 травня, 2024 вiвторок
20:45
рецепти курка з картоплею
Зміст

Смачна, поживна та ароматна страва для цілої сім'ї на кожен день. Курка тушкована з картоплею в мультиварці - легка, проста і корисна друга страва, приготувати яку нам допомагає мультиварка. Бажаємо приємного апетиту!

Рецепт КуркИ в мультиварці

Інгредієнти для курка в мультиварці:

  • курка - 1 кг
  • картопля 700 г
  • цибуля - 1 шт.
  • морква - 1 шт.
  • часник - 2 зубч.
  • розсіл - 100 мл
  • олія - 20 г
  • сіль - за смаком
  • спеції сухі - за смаком

Покрокове приготування курки в мультиварці:

  • беремо цілу тушку 
  • поділяємо її на шматочки
  • пропорції картоплі та курки можна змінити за своїми перевагами
  • курку, посічену на шматочки, обсмажуємо на сковороді на сильному вогні з усіх боків, щоб вона стала трохи золотистого кольору
  • потім перекладаємо обсмажену курку в чашу мультиварки
  • цибулю і моркву очистіть
  • промийте і подрібніть
  • у сковороді після курки обсмажте цибулю та моркву 3-5 хв.
  • перекладіть обсмажені овочі в чашу мультиварки до курки
  • картоплю очистіть
  • промийте 
  • наріжте великими шматочками
  • викладіть картоплю на курку
  • додайте очищений та нарізаний часник
  • влийте розсіл
  • за смаком посипте сіль та спеції
  • перемішайте та закрийте кришку
  • увімкніть режим тушкування на 1,5 год. 
  • точний час приготування залежить від особливостей роботи вашої мультиварки
  • через зазначений час мультиварка видасть звуковий сигнал, який говорить про те, що страва готова
  • тушковану курку з картоплею розкладіть по тарілках і подавайте до столу.

Смачного!


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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