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Млинці на сироватці: смачні, пухкі, ароматні
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Якщо у вас залишилася сироватка, ви просто зобов'язані приготувати млинці на сироватці. У тісто для млинців часто додають негашену соду. Щоб у вас вийшли смачні млинці на сироватці, тісто по консистенції має бути як рідка сметана
Інгредієнти для млинців на сироватці:
- Сироватка молочна – 250 мл
- Яйце - 1 шт.
- Борошно - 260 г
- Сіль – 0,5 ч. ложки
- Цукор - 0,5 ч. ложки
- Сода харчова – 0,5 ч. ложки
- Олія соняшникова (для змащування сковороди) – 0,5 ст. ложки
Покроковий рецепт - Пишні млинці на сироватці:
- Відміряйте борошно, просійте його і пересипте в миску
- У муку додайте сіль і цукор, перемішайте сухі інгредієнти
- У каструльці добре нагрійте сироватку
- Вона має стати добре гарячою, але не закипіти
- У суміш сухих інгредієнтів влийте майже всю гарячу сироватку, залишивши приблизно 40-50 мл у каструльці
- Віночком перемішайте борошно із сироваткою
- Потім додайте яйце
- Як слід перемішайте тісто
- Сироватку, що залишилася, доведіть до кипіння, всипте в неї харчову соду і перемішайте
- Сироватка з содою миттєво перетвориться на пишну піну
- Цю піну вилийте в тісто
- Знову перемішайте тісто віночком до однорідного стану
- Залишіть тісто для млинців на 5-10 хвилин, а поки прогрійте сковороду
- Розігріту сковороду змастіть невеликою кількістю олії (або шматочком сала), скориставшись кулінарним пензликом
- Налийте в підготовлену сковороду тісто (близько 5 ст. ложок) та розподіліть тісто круговим рухом по всьому дну сковороди
- Одразу ж накрийте кришкою сковороду
- Нагрів – трохи нижче середнього
- Готуйте млинець до того моменту, поки його нижня сторона не підрум'яниться, а верхня не стане матовою і покритою дірочками
- Переверніть млинець і смажте з іншого боку до золотистого кольору, від 30 секунд до хвилини, вже не накриваючи сковороду кришкою
- Готовий млинець перекладіть на паперову серветку
- Смажте таким же чином інші млинці.
Смачного!
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